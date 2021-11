Probamos la Braun XT5: la afeitadora y depiladora que llega a todo el cuerpo

Una de las mayores ventajas de los avances tecnológicos es que hoy en día no necesitamos un gadget para cada situación. En España, sin ir más lejos, ya es común comprar todo tipo de dispositivos "todo en uno" que suplen varias necesidades. Es el ejemplo de la Braun XT5 por 44,99 euros en España, la nueva depiladora y afeitadora de la firma que entre sus productos cuenta con una amplia carta de tecnología para el cuidado corporal.

La nueva creación de la marca es una afeitadora que a su vez sirve también para depilar nuestro vello corporal dede manera sencilla. Una herramienta de aplicación muy simple, una especie de 'todoterreno' para perfilar cualquier rincón del cuerpo sin importar realmente la cantidad de pelo que allí se acumule. La versatilidad hecha máquina afeitadora.

Y es que la XT5 de Braun tiene la peculiaridad de no solo incluir una serie de accesorios de base con la propia afeitadora, sino que su formato ergonómico y lo sencillo de su diseño la hacen especialmente cómoda de usar en el día a día.

Compacta y ligera

Braun TX5. Manuel Fernández Omicrono

Aunque pueda parecer una obviedad, el diseño es una parte fundamental de esta clase de dispositivos. No olvidemos que es el aparato que tendremos que usar todos los días para afeitarnos o para recortar nuestra barba. En este sentido, Braun ha optado por la mejor vía posible: la comodidad. La Braun XT5 es tremendamente cómoda de usar y de transportar, por lo que también es ideal para viajes.

Continuando con su diseño, recalcar que muy ligera y especialmente pequeña, alejándose de la fórmula de las afeitadoras de gran tamaño que suelen incluir varios cabezales. Esta no; tiene un diseño metalizado y en goma, en dos partes, que facilita el agarre y evita que se nos resbale de la mano. Apenas pesa y su ergonomía hace que sujetarla no sea ningún problema en absoluto mientras pasa por cualquier rincón.

Braun TX5. Manuel Fernández Omicrono

Braun se basa en un modelo que se puede calificar como minimalista. Tanto, que solo tiene 3 partes a destacar en su diseño; la toma de corriente de la parte inferior, el botón de encendido y el cabezal, que se puede retirar. Se nota ciertamente robusta pese al tamaño y al peso, y al ser delgada se adapta a la mano. En definitiva, una ergonomía de primera la de la máquina Braun XT5.

Rendimiento: cumple con su trabajo

La Braun XT5 incluye varios accesorios que determinan parte de su usabilidad. El cargador, una bolsa de viaje y con 6 peines acoplables de distintas longitudes. De hecho, estos peines nos permitirán controlar el nivel de pelo que queremos recortar y podremos usarlas tanto para nuestra cara como para nuestro cuerpo.

Braun TX5. Manuel Fernández Omicrono

Estos 6 peines se dividen así. Los peines de 1, 2, 3 y 5 milímetros se pueden usar para nuestro rostro. Por su parte, los dos peines blancos de 0,3 milímetros se pueden usar para el resto del cuerpo.

Esta Braun XT5 usa una tecnología de lámina en 4D. Es decir, esta es una lámina compuesta por 2 recortadoras laterales complementadas con otras 2 zonas de afeitado centrales, constituyendo hasta 4 elementos de corte que realizan hasta 450 movimientos por segundo. Está hecha de acero inoxidable y permanecerá afilada hasta un máximo de 6 meses, aunque depende del uso que le demos y del tipo de afeitado llevemos a cabo.

Braun TX5. Manuel Fernández Omicrono

La afeitadora permite todo tipo de recortes, desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo en la barba. La afeitadora está protegida totalmente contra el agua y podremos usarla con espuma o incluso gel. De hecho, la superficie de goma antideslizante está hecha precisamente así para que no tengamos problema a la hora de mojar la maquinilla.

El cabezal, por su parte, es totalmente pivotante. Es decir, que gira para adaptar su posición a los contornos de nuestra cara y permite llegar de forma más fácil a las zonas más complicadas. Un último detalle: uno de los peines, llamado 'SkinGuard', busca proteger nuestra piel para permitir entre otras cosas afeitar nuestras ingles, axilas, cejas e incluso el cuello. Siempre con precaución, por supuesto.

Braun TX5. Manuel Fernández Omicrono

Siendo claros, he de reconocer que yo no tengo mucho vello corporal. Obviamente he probado esta Braun XT5 en otras zonas, por lo que puedo constatar que los peines funcionan y sobre todo que es capaz de rasurar cualquier tipo de pelo.

En líneas generales, nos ha gustado sobremanera el rendimiento de la Braun XT5. Su cabezal pequeño y pivotante hace que el proceso sea suave y directo. No tendremos problemas de afeitado en ningún momento; allá por donde va la afeitadora, recorta el pelo más largo. Si queremos eliminar los más pequeños, tendremos que tener algo más de paciencia y repasar un par de veces más con la afeitadora.

Braun TX5 Manuel Fernández Omicrono

No hemos notado tirones en la piel, ni problemas en la misma debido al afeitado y el peine SkinGuard hace su trabajo, ya que hemos sentido que usándolo nuestra piel experimentaba el recorte de manera mucho más suave. No obstante, no es imperativo usarlos si no queremos, aunque controlar la longitud con ellas será muy beneficioso.

Una buena relación calidad-precio

Nuestro único punto negativo respecto a la Braun XT5 es el cargador. Si bien la batería está bien llevada y la autonomía es muy buena, el cargador usa una toma de corriente que se conecta en la parte inferior de la maquinilla. Esto hace que usar la Braun XT5 sea algo un poquito más engorroso de la cuenta, y quizás hubiéramos preferido otro sistema de carga, como el uso de un soporte o de un conector más pequeño.

Braun TX5. Manuel Fernández Omicrono

Lejos de eso, creemos que la Braun XT5 es una opción completa y sencilla para los que buscan tanto una afeitadora como un gadget para depilar su cuerpo. Todo por un precio de 44,99 euros en España que creemos bastante acertado.

