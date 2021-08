HyperX PulseFire Haste, análisis: ¿merecen la pena los ratones ultraligeros?

El mundo de los videojuegos y más concretamente el del gaming suele dejarnos productos que no todo el mundo entiende. Algunos gadgets están específicamente pensados para nichos de jugadores, con propiedades y características muy específicas. Justo en esta tesitura, en España, están los ratones ultraligeros, como este HyperX PulseFire Haste.

Quizás esta modalidad de ratones no sea muy conocida, y con razón. No ha sido hasta hace pocos años que estos periféricos no se han popularizado en el mercado, más allá de ser los preferidos para una cierta comunidad de videojugadores, como son los que necesitan la mayor ligereza posible.

Este HyperX PulseFire Haste se ha metido de lleno en una guerra por la ligereza en los ratones, ofreciendo un peso irrisorio de 59 gramos junto a un precio también reducido de 58,99 euros en España. Y hemos podido probarlo a fondo para todo tipo de tareas; desde simple productividad hasta gaming de todo tipo. ¿Merecen la pena esta clase de ratones?

¿Qué es un ratón ultraligero?

Raton HyperX Manuel Fernández Omicrono

Hace unos años, con el boom de los creadores de contenido en YouTube y Twitch, los deportes electrónicos o eSports empezaron a acoger una grandísima expectación a lo largo del mundo. Y en estos deportes vemos jugadores profesionales, que necesitan de un equipamiento gaming muy específico para poder sacar a relucir sus habilidades.

El primer ratón ultraligero del mercado en ponerse de moda fue el Finalmouse Air58, popularizado gracias a uno de los streamers más importantes del mundo, Ninja. Este fue uno de los primeros streamers de alto calado en dar a conocer estos ratones, y llegó a firmar varios de estos ratones de Finalmouse.

Su cuerpo está perforado. Manuel Fernández Omicrono

El resto, como se suele decir, es historia; otros e-Sports también empezaron a traer entre sus filas a jugadores que usaban estos ratones en juegos como Counter-Strike u Overwatch. Posteriormente, modelos que destacaron sobremanera como el Glorious Model O definitivamente pusieron estos periféricos en el mapa.

La clave de estos ratones se basa en dos conceptos: la ligereza y la capacidad de ajuste de los DPI o puntos por pulgada, que serían la sensibilidad máxima del ratón. Sí, estamos acostumbrados a que los ratones convencionales monten sensores de altísimos DPI de base, pero no tiene sentido ponerlos por defecto en esas cifras por la compensación de la ligereza; un ratón extremadamente deslizante en la mesa haría que la sensibilidad se desmadrara, y sería imposible manejarlo.

Ergonómico y elegante. Manuel Fernández Omicrono

La ligereza, obviamente, es para conseguir (en teoría) mayores reflejos a la hora de jugar a juegos que requieran de una precisión muy alta, como serían juegos shooters o MOBAs. Dichos ratones se caracterizan por tener, en la gran mayoría de ocasiones un cuerpo perforado que deja entrever la mecánica interna de estos ratones.

HyperX PulseFire Haste

Sobre el papel, el ratón de la firma gaming cumple con todos los requisitos disponibles: una capacidad DPI amplia de hasta 16.000 con un sensor Pixart 3335, un peso espectacular de 59 gramos y un cuerpo perforado. Tranquilos; el PulseFire incluye unos accesorios para 'ocultar' este perforado si no nos gusta.

Nos gusta su sobriedad. Manuel Fernández Omicrono

El diseño del HyperX no engaña a nadie ya que podemos ver dentro del ratón toda la maquinaria interna del dispositivo. Cuenta con 6 botones; el de la rueda del ratón, los dos laterales, los dos frontales y un botón para cambiar de DPI. Lo que nos gusta de la estética es que el ratón es tremendamente sobrio.

Solo tenemos un pequeño aro de luz RGB en la rueda, y podemos desactivarlo. Ideal si somos jugadores exigentes que no quieren tener una discoteca en la mano. El cable HyperFlex está fabricado en paracord, y es muy flexible y maleable, para que tanto la resistencia como la tensión se reduzcan. En el cable se incluye una cinta de agarre para guardarlo.

¿Qué tal se comporta?

La ergonomía es genial. Manuel Fernández Omicrono

La primera impresión que suelen dar estos ratones es que su construcción puede ser más endeble que la del resto de ratones. Nada más lejos de la realidad. HyperX ha querido incidir mucho en la resistencia de este ratón, ya que cuenta con microteclas TTC Golden a prueba de polvo, una resistencia de 60 millones de clicks y partes traseras de PTFE de grado virgen.

Y es que una de las sensaciones más curiosas de sostener este ratón es que se siente obviamente ligero pero sobre todo robusto. Su construcción es exquisita, el agarre es fuerte pero adecuado y todo con un peso que nos da la idea inconsciente de que tenemos un ratón pequeño, como de oficina. Y obviamente no es así.

El HyperX es elegante en todos los aspectos. Manuel Fernández Omicrono

Los clicks del ratón son fuertes y otorgan una grata respuesta, y el apretar el ratón en momentos de extrema tensión nos devuelve una sensación de construcción bien acabada. Si de algo puede presumir este HyperX PulseFire Haste, es de ser un tanque que no aparenta serlo en absoluto.

Respecto al rendimiento, no tenemos ninguna queja. Todo lo contrario; hemos podido probar este HyperX durante un tiempo prolongado en el día a día y ha aguantado el tipo sin problemas. Lo hemos usado incluso en consola, ya que es compatible con las consolas de actual y pasada generación. No ha fallado en ningún momento, y ha dado la talla en todo momento.

El HyperX PulseFire Haste es compatible con PCs y con consolas. Manuel Fernández Omicrono

Sí que debemos recalcar lo extraño de usar un ratón tan ligero como este. Y esto no es culpa del HyperX. Nuestra memoria muscular suele estar acostumbrada a ratones que como mínimo tienen un peso moderado. A veces te olvidas de que tienes el ratón, y acostumbrarte a ese peso, sobre todo en juegos, requiere de cierta curva de aprendizaje.

¿Me lo compro?

Usar un ratón ultraligero como el PulseFire Haste es toda una experiencia. Para usos típicos, como productividad o informática básica, esta clase de ratones suelen conllevar sensaciones extrañas. Pero el usuario que esté buscando la mayor agilidad posible estará tremendamente satisfecho con este ratón. Y es que el punto más importante del PulseFire es el precio: 59,99 euros en España.

Uno de los mejores ratones ultraligeros. Manuel Fernández Omicrono

Un precio muy accesible que abre la puerta a que usuarios que hasta ahora no se podían permitir estos periféricos puedan iniciarse en el curioso mundo de los ratones profesionales. Todo ello sin sacrificar unas prestaciones que sabrán satisfacer incluso a los jugadores de más alto nivel, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles y recomendables del mercado.

