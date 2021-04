Probamos los periféricos de Logitech con League of Legends: precisos y con estilo kpop

El League of Legends empezó siendo uno de los videojuegos más populares del mundo -España incluido- pero en pocos años su huella ha ido siendo cada vez mayor trascendiendo a un auténtico fenómeno de masas que va más allá y trasciende a todo tipo de entretenimiento.

Riot Games ha, la desarrolladora del título, ha visto una oportunidad de expandir el universo del juego con la producción musical, tanto que la creación de la banda de música ficticia kpop K/DA se ha convertido en un fenómeno por sí mismo. Tanto que el merchandising alrededor del grupo ha llegado hasta limites inesperados.

Para muestra, un botón. Desde OMICRONO hemos probado algunos de los principales accesorios tecnológicos que cualquier seguidor de League of Legends y, por extensión, K/DA debería tener en su escritorio gaming. Si te gustan las ediciones coleccionista, quédate porque lo vas a disfrutar.

¿Qué es K/DA?

Ilustración de las integrantes de K/DA. League of Legends Omicrono

Riot Games siempre ha sido conocida por ser la responsable del icónico videojuego League of Legends, uno de los más famosos de todo el mundo. Pero desde hace varios años, la desarrolladora se ha introducido en la producción musical. En parte dando música a eventos famosos relacionados con el título, como torneos mundiales o estrenos de nuevas temporadas.

Pero hace años Riot Games dio el salto a la producción musical creando bandas de música ficticias compuestas por los héroes que componen League of Legends. En primera instancia, vimos nacer a Pentakill, un grupo de metal que sería la punta de lanza para lo que hoy en día es todo un fenómeno.

Y es que Riot Games tomó la sabia decisión de abarcar el popular género musical kpop, es decir, pop coreano. Con una clara inspiración en grupos también mundialmente conocidos como BTS, Riot lanzó K/DA, su nuevo grupo ficticio virtual. Un grupo que si bien estaba representado por heroínas del videojuego, estaba cantado por cantantes reales, llegando a hacer incluso una presentación con realidad aumentada.

K/DA presentaría su tema más famoso en 2018, llamado POP/STARS. Seguramente ni los de Riot Games se imaginarían el tremendo éxito que cosecharía este tema. El videoclip, lanzado en noviembre del 2018, cuenta a fecha de escrito este artículo con más de 400 millones de visualizaciones, posicionando a K/DA como uno de los proyectos más exitosos de la desarrolladora. Recientemente, a finales del 2020, el 'grupo' lanzaba un nuevo EP, conocido como ALL OUT.

League of Legends y Riot Games han llegado a un acuerdo para lanzar al mercado toda una gama de periféricos gaming tematizados con la estética de K/DA. Teclados, auriculares, ratones e incluso tapetes de tela. Y desde OMICRONO los hemos probado todos.

¿Qué tenemos entre manos?

Artículos de K/DA de Logitech. Manuel Fernández Omicrono

Todos los periféricos que hemos analizado provienen de Logitech y de su marca gaming, siendo estos tematizados para concordar con la estética de K/DA. Esta es la lista de productos de los que hablaremos a continuación:

Teclado Logitech G Pro K/DA Edition

Ratón Logitech G502 Hero K/DA Edition

Ratón inalámbrico Logitech G305 con tecnología Lightspeed K/DA Edition.

Auriculares gaming in-ear Logitech G333 K/DA Edition.

Auriculares gaming over-ear Logitech G733 con micrófono inalámbrico K/DA Edition.

Alfombrilla gaming XL Logitech G840 K/DA.

Lo cierto es que la gran mayoría de estos periféricos no son ni mucho menos nuevos. Pero lo que llama la atención de estos es, sin duda alguna, la calidad de la tematización que llega hasta límites insospechados y que todo buen coleccionista sabrá apreciar.

Teclado Logitech G Pro

Logitech G Pro. Manuel Fernández Omicrono

Empecemos por uno de los componentes del pack más importantes: el Logitech G Pro. Este es un teclado que tiene una gran acogida entre los usuarios de la marca gaming, ya que tiene ventajas específicamente pensadas para el jugador competitivo.

Es un teclado completamente mecánico con una distribución del 70%, y no incluye ni teclas multimedia ni teclado numérico dedicado, pero sí un botón para encender o apagar la luz de sus teclas RGB, que usan switches GX Blue. Estos switches se caracterizan por tener un clic perceptible en su recorrido y por dar una pequeña respuesta cuando se finaliza la pulsación de la tecla.

Sus teclas son extraíbles. Manuel Fernández Omicrono

El cable que alimenta al teclado es extraíble, y su velocidad de respuesta es de 1 milisegundo. En líneas generales, un gran teclado ya que, de nuevo, hablamos de la gama alta de Logitech pensada para los videojuegos y deportes electrónicos de alto nivel.

En lo referente a lo técnico, este teclado es toda una maravilla. Se siente robusto, bien terminado y bien construido. Las teclas tienen una buena iluminación RGB y todo el chasis es ligero, lo que junto a la capacidad de extraer el cable nos permitirá llevárnoslo a donde queramos. Se hace muy cómodo escribir y sobre todo jugar en este teclado. Por supuesto, le hemos dado bastante uso jugando a muchos títulos, incluyendo League of Legends entre ellos.

La tematización es exquisita. Manuel Fernández Omicrono

Pero centrémonos en la tematización de K/DA. Esto lo repetiremos varias veces a lo largo del análisis, pero lo cierto es que, en ocasiones, las ediciones coleccionistas dedicadas a gaming suelen pecar de ser más un reclamo publicitario que un producto de alta calidad tangible. Pero en el caso del G Pro (y lo mismo ocurre con el resto de periféricos), se ha de aplaudir el mimo y el detalle por la personalización que Riot ha llevado a cabo.

Tanto este teclado como el resto de dispositivos siguen el esquema de colores que caracteriza a K/DA: blanco, negro y celeste. Aquí no hablamos de vinilos cutres; el G Pro tiene todo un acabado de personalización de alta gama que incluye letras en relieve metalizadas, un tratamiento de la pintura de calidad y detalles por todo el chasis que los más fanáticos apreciarán, como uno de los símbolos de K/DA en las teclas de dirección o el logo del videojuego en el lateral.

Cómodo y eficaz. Manuel Fernández Omicrono

La estética es sencillamente impresionante, con una combinación de blanco y negro que casa muy bien con las líneas y acentos azules característicos de Logitech. Aquí entramos en cuestiones de gusto; si no te gusta K/DA o no te gusta la estética kpop, difícilmente puede llamarte este teclado. Pero creemos que incluso los que no son fans del grupo verán en este dispositivo una pieza de coleccionista a la altura de lo que se espera.

Logitech G502 Hero

Uno de los mejores ratones del mercado. Manuel Fernández Omicrono

El G502 ha sido desde siempre uno de los ratones más icónicos tanto de Logitech como del mundo del gaming. Es un ratón muy querido gracias a su ergonomía y sobre todo a su capacidad de personalización; cuenta con varias teclas programables que podremos personalizar en el software Logitech G Hub y botones para funciones muy específicas. Una de las mejores es la de elegir la resistencia de la rueda para elegir si la queremos más suelta o más dura.

Destaca su curioso sistema de pesas. Los jugadores profesionales tienen muy en cuenta el peso y la gravedad de sus ratones. Este incluye un juego de pesas que podremos acoplar a su parte inferior retirando una tapa. Así, podremos editar el peso del ratón y la distribución del mismo para amoldarnos a nuestras necesidades. Su DPI máximo es de 25.600, tiene 1 milisegundo de respuesta y su peso es de 121 gramos de base.

El ratón sigue siendo tan bueno como siempre. Manuel Fernández Omicrono

La clave de este ratón está en su sensor HERO, que le permite alcanzar esa animalada de sensibilidad. Este es un sensor óptico que destaca por su extrema rapidez y su fluidez a la hora de responder a ciertas acciones en sensibilidades DPI altas.

Tiene hasta un sistema de pesas intercambiables. Manuel Fernández Omicrono

De nuevo, la personalización llama la atención por su mimo. Los botones tienen acentos azules y volvemos a jugar con la estética blanca y negra que tanto nos gusta. El tacto del ratón es suave, casi aterciopelado, haciendo que el agarre sea consistente pero recio. No tenemos el clásico plástico gomoso que hemos visto en otras variantes del G502; en esta ocasión, el ratón pretende ser lo más suave posible, y lo agradecemos.

Es un ratón espléndido. Manuel Fernández Omicrono

Esto parecerá una obviedad, pero la personalización de K/DA hará que conjuntar todos estos periféricos entre sí sea todavía más impresionante. Los juegos de blancos, negros y azules que comparten todos los dispositivos tematizados que veremos a continuación pueden dar lugar a un setup para videojuegos muy elegante, incluso si el usuario que los va a comprar no es fan en absoluto del grupo de kpop de League of Legends.

Logitech G305 Lightspeed

Tenemos una opción inalámbrica. Manuel Fernández Omicrono

Pasamos de un ratón cableado a uno totalmente inalámbrico que, si bien no tiene tantas funciones dedicadas para el gaming, sí que tiene el detalle de ser una alternativa para los que no quieren un dispositivo tan 'agresivo' como el G502. El G305 es un ratón que aunque esté personalizado pretende ser más sobrio pero sin por ello renunciar a una velocidad pasmosa.

Ergonómico y ligero. Manuel Fernández Omicrono

La tecnología Lightspeed de Logitech brilla en esta ocasión, brindándonos una experiencia que anula la latencia de la percepción casi en su totalidad. Prácticamente no notaremos diferencia alguna entre usar este ratón y uno cableado, especialmente si usamos el alargador USB para el receptor que incluye este ratón. Si la señal inalámbrica es lo suficientemente fuerte, no tendremos problemas de latencia en absoluto.

Es muy cómodo de usar. Manuel Fernández Inucribi

Si bien el DPI no es en absoluto tan bestia como en el caso del G502, podremos alcanzar los 12.000 junto a 1 milisegundo de respuesta. Sí, también monta el sensor HERO de Logitech y siendo claros, este ratón no tiene nada que envidiar al G502 al menos para los jugadores que no busquen esa fluidez tan extrema.

La estética es simple pero funciona. Manuel Fernández Omicrono

Este es, de todos, el periférico con menor personalización ya que tiene un cuerpo principalmente acabado en blanco con los botones tematizados con las clásicas líneas azules de K/DA. El tacto ya nos recuerda a la rugosidad de otros ratones gaming conocidos, pero afortunadamente la sensación de robustez y ligereza no se ven afectados.

Logitech G333 in-ear

Auriculares gaming in-ear. Manuel Fernández Omicrono

Pasamos a un añadido curioso a la familia de dispositivos de K/DA: unos auriculares in-ear similares a los que usamos en nuestros smartphones pero en este caso dedicados a los videojuegos. Porque sí, de nuevo, esto trata de videojuegos y gracias a su conexión jack de 3,5 milímetros se pueden conectar a cualquier consola o mando que soporte interfaz de audio. Afortunadamente, incluye un adaptador para conectarlo mediante USB-C.

Estos auriculares tienen una personalización mínima, con acentos blancos, negros y celestes en su cuerpo. El cableado es plano y plateado, y tienen en su interior dos transductores dinámicos para enfatizar frecuencias graves y altas. Los extremos son de silicona y tienen carcasas de aluminio, y en la caja nos ofrecen recambios para las protecciones.

Son muy cómodos. Manuel Fernández Omicrono

Al ser gaming, estos auriculares tienen un pequeño control de volumen integrado con un micrófono, lo que nos servirá para nuestras partidas cooperativas. Podremos controlar el volumen, silenciar el micrófono, contestar llamadas, reproducir, pausar o silenciar el audio. Un detalle a tener en cuenta: Riot incluye con este dispositivo una pequeña bolsa de tela para poder transportarlos.

La respuesta de frecuencia va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz y la impedancia es de 24 ohmios, con una sensibilidad de 42 dB. Los transductores son de 5,8 + 9,2 milímetros y pesan tan solo 13 gramos. Estos auriculares nos han sorprendido para bien; la calidad de audio es muy buena, con un gran énfasis en los tonos graves y agudos y con una comodidad muy notoria. Además, el micrófono funciona perfectamente y servirá para todo tipo de partidas y llamadas online.

Logitech G733 inalámbricos

Son unos dispositivos brutales. Manuel Fernández Omicrono

Este es uno de los dispositivos más interesantes de toda la gama. Estamos ante unos auriculares gaming de alta gama, totalmente inalámbricos y con tecnología Lightspeed de Logitech. En esta ocasión, la personalización nos ha parecido muy adecuada, ya que es minimalista pero sin dejar de resaltar el estilo de K/DA.

El cuerpo entero es blanco, con un par de luces LED RGB en la parte frontal que podremos editar a nuestro gusto y la parte más personalizada está en la banda de tela superior que reposa sobre nuestra cabeza, que tiene las bandas azules y negras ya vistas en el resto de aparatos. En los laterales, unas letras en relieve rezan K/DA.

El micrófono es extraíble. Manuel Fernández Omicrono

Este es, quizás, el periférico que más nos ha gustado de todos. La tecnología Lightspeed vuelve a brillar con fuerza, ya que no tendremos ningún tipo de latencia entre el videojuego al que estemos jugando y lo que oímos, y lo mismo ocurre con las llamadas. Un punto muy a favor de estos auriculares es la capacidad de extraer a voluntad su micrófono.

Puedes llevarlos horas sin parar. Manuel Fernández Omicrono

Este detalle es muy bien recibido ya que esta clase de auriculares se suele usar también para escuchar música o simplemente jugar a videojuegos sin hablar con gente, por lo que no siempre es ideal tener el micrófono colgando delante de la boca. En este caso, podemos desconectarlo a placer, y necesitarlo solo si vamos a jugar con nuestros amigos.

El peso de estos G733 es de 278 gramos, y tiene un único puerto USB-C para su carga. Tenemos un botón de encendido, uno para silenciar el micrófono y una rueda para regular el volumen. Ojo, del sistema, no de los auriculares como tal. Disponen de sonido espacial para tener ventaja competitiva y podremos editar todos los aspectos del sonido desde el programa Logitech G Hub.

Son tremendamente cómodos. Manuel Fernández Omicrono

Tienen un traductor Pro-G de 40 milímetros, una impedancia pasiva de 39 ohmios y 5 kilohmios activa. El radio de acción inalámbrica es de hasta 20 metros y en la caja viene incluido, además del pequeño USB receptor par la señal, un cable muy largo de carga USB-C a USB.

La batería puede durar hasta las 29 horas (dependiendo del uso) y hemos de recalcar lo extremadamente cómodos que son estos Logitech G733. Los hemos usado durante muchas horas de seguido, tanto para trabajar como para jugar, y en ningún momento se nos han hecho pesados o nos han rozado con las orejas. De hecho, todo lo contrario; la banda intercambiable de tela superior hace que el peso se distribuya de forma uniforme por toda la cabeza.

El logo de K/DA está en un lateral. Manuel Fernández Omicrono

Si bien es cierto que su nivel de personalización no es mucho, agradecemos que no se hayan excedido. La estética kpop destaca por ser urbana y descarada, y quizás a estos auriculares un estilo muy recargado le hubiera lastrado más que beneficiado.

Alfombrilla XL G840

Finalizamos con la alfombrilla XL para la mesa que nos servirá para mover el ratón, tener el teclado y nuestros auriculares encima sin que se rayen. En la imagen tenemos a todos los integrantes del grupo: Seraphine, Ahri, Akali, Evelynn y Kai'Sa. Todas interpretadas por sus respectivas cantantes en la vida real.

Alfombrilla KDA. Manuel Fernández Omicrono

Lo cierto es que esta es una versión tematizada del archiconocido tapete gaming G840 que, da la casualidad, que un servidor usaba diariamente. El único cambio reside en la imagen; tiene la misma base de goma para evitar deslizamientos en la mesa y la misma superficie suave, pero en este caso con los artes de los integrantes de K/DA.

Poco se puede hablar de este tapete; es suave, cómodo y grande, y sigue manteniendo los estándares de calidad que hemos visto en el resto de dispositivos. Esto es cuestión de gustos; los más fans de K/DA verán en este tapete toda una pieza de coleccionista. Aunque debemos recordar que si se usa mucho, puede ensuciarse, por lo que hay que tener cuidado.

Perfectos para coleccionistas

Es un pack muy interesante. Manuel Fernández Omicrono

Nuestras conclusiones sobre estos productos son que son, en general, tremendamente recomendables... incluso si no eres fan de K/DA. Sí, obviamente los jugadores de League of Legends que sigan al grupo desde sus inicios tendrán todavía más razones de peso para adquirir estos productos tematizados, pero creemos que tienen el equilibrio perfecto para los que queremos una estética distinta y para dichos fans.

Porque una de las claves, a nuestro parecer, de esta colaboración es que no es demasiado cantosa. Es elegante a su manera y se basa en esquemas de colores y en simbología para dar a los fans de K/DA lo que quieren sin dejar atrás a los coleccionistas neutros de League of Legends.

Teclado y ratón de K/DA. Manuel Fernández Omicrono

A todo esto se le suma el hecho de que al ser todos productos de Logitech, podremos controlarlos todos desde un único software: el Logitech G Hub, desde el cual podremos modificar todo tipo de parámetros como el RGB o la sensibilidad. En el caso del G733, por ejemplo, podemos incluso activar el sonido espacial y la función para poder escucharnos a nosotros mismos aun con los cascos puestos.

Esta es la lista de los precios de todos los productos de Logitech K/DA. Algunos productos están agotados temporalmente, por lo que tendréis que ser pacientes.

