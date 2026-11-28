José Manuel (23 años), encofrador con 7 años de experiencia: "Empecé a los 16 años y a los 20 era oficial de 1ª"

A sus 23 años, cuando muchos jóvenes continúan explorando caminos universitarios o dando sus primeros pasos en el mercado laboral, José Manuel acumula ya siete años de intensa experiencia a pie de obra.

Nacido en Albacete pero afincado profesionalmente en Ibiza, este encofrador y ferrallista ha demostrado cómo la determinación personal, el aprendizaje técnico constante y la disciplina pueden convertir una vocación temprana en una trayectoria laboral sólida y gratificante.

La trayectoria de José Manuel arrancó cuando tenía 16 años. Tras comprobar en la Formación Profesional básica que el sistema educativo académico no encajaba con sus aspiraciones y que los libros le resultaban ajenos, su padre —empresario de la construcción— le ofreció incorporarse a la obra durante las vacaciones de verano.

El objetivo de su progenitor era claro y riguroso: mostrarle la dureza del trabajo manual mediante jornadas de 10 horas expuesto a las inclemencias del tiempo, con la esperanza de que aquel choque de realidad lo empujase de vuelta a las aulas.

En lugar de trabajar resguardado bajo la sombra de los pinos que rodeaban la finca de la obra, a José Manuel le encomendaron la tarea de abrir, engrasar y limpiar más de 5.000 puntales metálicos a pleno sol.

La prueba exigía un esfuerzo físico severo bajo el calor de la isla, pero en lugar de rendirse o desanimarse, el joven descubrió su verdadera pasión por la construcción.

En aquella etapa inicial cobraba 30 euros al día (120 euros a la semana), un sueldo humilde que, más allá de la cuantía, le aportó la satisfacción de ganar su propio dinero con sus manos sin depender de sus padres.

Al concluir el verano, José Manuel decidió formalizar su compromiso con el oficio y no regresar a los estudios reglados. Para avanzar profesionalmente, adoptó una rutina de autoexigencia: al terminar su jornada física en la obra, se llevaba los planos estructurales a casa para estudiarlos por las noches. Inicialmente ejerció como peón para seis oficiales experimentados en la empresa familiar, sirviendo materiales y aprendiendo la técnica del encofrado y la ferralla.

Sin embargo, consciente de la presión añadida por ser el hijo del dueño y deseando demostrar su capacidad sin sombras de favoritismo, a los 17 años y medio tomó la decisión de volar del nido.

Se contrató en una empresa de la competencia en Ibiza, donde tuvo que ganarse el respeto de un nuevo equipo y superar los recelos iniciales por su juventud. Su desempeño y soltura técnica hicieron que la dirección confiara en él para coordinar pequeñas cuadrillas de peones, ascendiendo a oficial de segunda en tan solo dos meses.

El crecimiento técnico y la madurez adquirida en la gestión de estructuras de hormigón, cimentaciones y forjados culminaron cuando cumplió los 20 años, momento en el que se convirtió oficialmente en oficial de primera.

Alcanzar esta categoría profesional con solo dos décadas de vida supuso el reconocimiento definitivo de su destreza en una de las ramas más exigentes de la edificación.

Tras dos años de enriquecedora experiencia fuera, regresó a la empresa familiar como un profesional consolidado. Hoy, con 23 años, defiende con firmeza que un oficial de primera no debe cobrar menos de 2.000 a 2.500 euros al mes, reivindicando la dignidad y la estabilidad económica de los oficios técnicos frente a la vía universitaria tradicional.