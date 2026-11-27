Gilen, electricista: "Si te pinchan la luz en el contador para conseguirla gratis, hay riesgo de incendio en el edificio"

El robo de electricidad con conexiones directas al contador es una práctica lamentablemente muy común, pero que tiene graves consecuencias más allá de robar a los vecinos o a la compañía eléctrica.

Un caso documentado por el instalador electricista Gilen Xabier muestra tanto la facilidad con la que se pueden manipular las cajas de contadores, como el peligro extremo al que se exponen quienes viven o trabajan cerca.

Durante una revisión rutinaria en una caja de protección y medida (CPM) de un polígono industrial, el técnico descubrió una derivación irregular en una nave colindante; el acceso a estos espacios suele estar restringido, aunque muchos profesionales cuentan con llaves maestras o de compañías para realizar tareas de mantenimiento.

Al abrir la parte inferior de la caja donde llegan las acometidas subterráneas, el instalador descubrió una anomalía evidente que indicó que alguien estaba robando luz.

En una instalación trifásica legal, entran tres fases y un neutro, que se reparten hacia los contadores para registrar el consumo exacto; en este caso, el defraudador había conectado cables adicionales directamente antes de que la corriente pasara por el equipo de medida.

"Estos dos cablecitos de 1 y medio entran por el mismo tubo, a través de una manguera, junto con las tres fases y el neutro, entonces esto ya no pasa por el contador, esto está chupando de gratis", exclamó Xabier.

Uno de los síntomas más claros de una manipulación de este tipo es la presencia de cables de conducción insuficiente mezclados con las líneas principales de alimentación. Mientras que las fases de una acometida industrial soportan cargas elevadas con fusibles de 63 amperios, el autor del fraude usó hilos de apenas 1,5 mm de grosor.

Sin embargo, la instalación hizo sospechar a Xabier que el autor tenía conocimientos: "Lo curioso es que el fenómeno de aquí al lado, creemos que es electricista también, miradlo, aquí pinchazo al canto", apunta mientras señala los puntos de conexión directos.

Para detectar estas derivaciones sin correr riesgos, el profesional emplea un comprobador de tensión sin contacto antes de manipular cualquier elemento. Al acercar el dispositivo a cada uno de los conductores, la herramienta se ilumina al detectar campo eléctrico real o por inducción en las tres fases.

Esta verificación es importante, ya que trabajar en una línea con carga o retirar un fusible mientras existe consumo puede provocar un peligroso arco voltaico.

El verdadero problema de estos enganches ilegales es que los cables finos carecen de protección térmica adecuada y se sobrecalientan en consumos para los que no fueron diseñados, lo que puede derivar en un incendio.

De hecho, el propio Xabier recuerda un suceso grave en el que ocurrió justo eso: "Hace poco echó a arder un cuarto de contadores en un edificio y tuvieron que ir los bomberos y sacar a toda la gente con mascarillas por las escaleras".

La combustión del material plástico y del cableado eléctrico genera gases altamente tóxicos: "Se generó una cortina de humo por todas las escaleras, los huecos de ascensor, incluso las propias viviendas [...] hubo gente que estuvo a punto de irse al otro barrio".

Por eso, el especialista insiste que "esto pone en riesgo la vida de las personas, aunque haya gente que crea que no".