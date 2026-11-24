Javier, electricista: "En este edificio instalamos una batería y los vecinos pueden tener una deducción de hasta el 40% en el IRPF"

Instalar paneles solares en una comunidad de vecinos ya no es suficiente para obtener un ahorro notable en la factura de la luz, por culpa de los excedentes; el precio que pagan las eléctricas ha caído en picado, haciendo que almacenar la energía sea la mejor elección.

Javier Domínguez, instalador de Cambio Energético, ha explicado en un reciente vídeo cómo ha añadido baterías de 10 kW a dos instalaciones existentes de 2023, y cómo esto ha ofrecido grandes beneficios durante el 2023.

Uno de los principales atractivos para dar el salto a las baterías este año es el incentivo fiscal; cualquier propietario en un bloque de pisos que decida incorporar una batería tiene garantizada una rebaja en su declaración de la renta.

Según explica el técnico, "durante el 2026 tienen activa una deducción a la que sí o sí se van a poder acoger cualquier persona que instale una batería, que en el caso del edificio es del 20%".

Esto significa que una quinta parte del coste del equipo se va a recuperar de manera inmediata: "el 20% de la batería te lo deduce directamente en el IRPF en tu declaración de la renta".

Hay que tener en cuenta que la fiscalidad cambia dependiendo del tipo de inmueble en el que se realiza la instalación, y que cuando estos mismos vecinos instalaron sus placas de 460 W en junio de 2023, ya se beneficiaron de un tramo superior.

Domínguez recuerda que aquellos usuarios "se acogieron a la deducción del 40% en el IRPF" por tratarse de un bloque residencial, pero que "sabéis que si es una vivienda familiar, sería del 60%".

Más allá del 20% garantizado en el 2026, existe la posibilidad de aspirar a una deducción mayor del 40% en el IRPF. Para lograrlo, es imprescindible acreditar una mejora sustancial en la eficiencia energética del inmueble mediante trámites oficiales.

El técnico detalla que "hace falta un certificado energético inicial y otro posterior a la intervención, y tenemos que demostrar una deducción del 30% en energía primaria".

Conseguir ese 30% de reducción únicamente añadiendo almacenamiento a placas ya existentes es complicado, pero posible: "en algunos casos sí se va a poder estudiar, sobre todo cuando haya aerotermia o haya calefacción eléctrica".

Las placas mostradas en el vídeo habían producido 20 MW cada una en tres años, generando muchos excedentes; antes se compensaban bien mediante baterías virtuales, pero en el escenario actual eso no tiene mucho sentido.

"Al final, el precio del excedente ha ido bajando, bajando, y ahora mismo tiene un precio ridículo", denuncia el experto; por eso, guardar esa electricidad para usarla después es mucho más rentable que venderla.

Al instalar una batería de alta tensión como el modelo mostrado, un Fox de 10 kW, la energía sobrante de las placas se desvía hacia el acumulador; esto permite usarla cuando el sol baja o cuando la tarifa de la luz es más cara.

El experto resume que "vamos a poder, por un lado, aprovechar mucho mejor esos excedentes en las horas de mayor consumo y de consumo más caro, que son precisamente las horas no solares".