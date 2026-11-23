Aunque en la actualidad, cada vez se valoran más los oficios como los relacionados con la fontanería o la electricidad, la realidad es que a la hora de pagar un servicio de urgencia todavía muchos usuarios son reacios a los costes que implican.

En una entrevista en un podcast, un técnico especializado en hostelería en Sevilla relata la tensa situación que vivió al cobrar 50 euros por resolver una avería nocturna en un negocio.

Todo comenzó alrededor de las 22:30 horas, cuando el protagonista se encontraba disfrutando de una película en el cine junto a su mujer. Al recibir la llamada de auxilio, decidió abandonar la sala, dejar a su pareja en el cine y cruzar la ciudad para atender la incidencia.

El desplazamiento desde el centro comercial Nervión Plaza hasta el barrio de Los Bermejales le llevó exactamente 20 minutos desde que sonó el teléfono hasta que llegó al local. Esa rapidez demuestra un nivel de compromiso del 100%, especialmente tratándose de un horario nocturno fuera de la jornada habitual.

Antes siquiera de cruzar la puerta del establecimiento, la experiencia del técnico le permitió identificar el fallo desde la distancia. El sistema informático no funcionaba porque alguien había golpeado accidentalmente con el codo el botón de apagado del SAI, el sistema de alimentación ininterrumpida del negocio.

La intervención física consistió en pulsar un botón para devolver la corriente y comprobar que todo volvía a operar con normalidad en apenas 5 minutos. Al terminar, el profesional comunicó con total naturalidad que el importe del servicio de urgencia ascendía a 50 euros.

Lejos de agradecer la rápida solución, el propietario del local reaccionó indignado y cuestionó que le cobraran 50 euros por una acción tan breve. Esta respuesta refleja una confusión muy extendida entre el tiempo visible de ejecución y el coste real de estar disponible cuando surge un imprevisto.

El detalle más llamativo de la anécdota es que el empresario afectado ni siquiera mantenía un contrato vigente con el técnico. Tiempo atrás, había decidido marcharse con una empresa de la competencia atraído únicamente por unas tarifas más económicas.

Sin embargo, al sufrir el apagón a las 22:30 horas, llamó insistentemente a su nuevo proveedor sin obtener respuesta alguna al otro lado del teléfono. Con un 0% de soporte por parte de su opción más barata, recurrió de inmediato a quien sabía que siempre respondía.

El protagonista reconoce con autocrítica que se sintió como un tonto por regalar su tiempo personal a alguien que ya no era su cliente. A pesar de haber solucionado un problema que paralizaba el negocio, recibió quejas en lugar de reconocimiento por su disposición inmediata.

Este relato pone sobre la mesa una realidad frecuente para autónomos y técnicos que atienden incidencias fuera de horario. Muchos clientes valoran enormemente su propio tiempo, pero minimizan el esfuerzo ajeno cuando la reparación dura solo 5 minutos.

Al pagar 50 euros por una urgencia nocturna, el negocio no abona únicamente el gesto mecánico de encender 1 interruptor. Esa cifra cubre el desplazamiento de 20 minutos, la interrupción del descanso familiar y el conocimiento acumulado que permite diagnosticar el fallo al instante.

Elegir un servicio técnico basándose al 100% en el precio más bajo suele tener un coste oculto en los momentos críticos. Cuando un establecimiento se queda sin sistema en plena noche, la diferencia entre un proveedor que responde y otro que ignora el teléfono resulta decisiva.

Por su parte, los negocios también pueden extraer una lección valiosa sobre la fidelidad y el verdadero significado del ahorro. Ahorrar dinero cada mes pierde sentido si, en el instante de mayor necesidad, la única solución disponible cuesta 50 euros de urgencia.