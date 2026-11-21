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Jesús Serrano, arquitecto: “Construir vivienda cuesta 1.900 €/m2 en la zona más cara de España y no es Madrid”

Construir una propiedad siempre ha sido el gran sueño de muchas familias que buscan personalizar cada rincón de su nuevo hogar. Sin embargo, los datos actuales de los precios por metro cuadrado demuestran que este anhelo es ahora un lujo inaccesible.

El foco principal de esta problemática recae en los costes de ejecución material que se manejan en las diferentes capitales. Analizar el precio por metro cuadrado se ha vuelto indispensable antes de adquirir cualquier parcela para iniciar una obra nueva.

La capital de España encabeza habitualmente los rankings de los lugares con el suelo más caro para los compradores medios. En Madrid capital, el coste de construcción no baja de los 1.700 €/m2 edificado.

Esta desorbitada cifra por metro cuadrado se debe principalmente a la tremenda escasez de parcelas edificables dentro de la ciudad. A esta falta de terreno madrileño hay que sumar los elevados honorarios que perciben los profesionales del sector de la arquitectura.

Los presupuestos de cualquier obra en el centro madrileño alcanzan montantes que resultan verdaderamente inasumibles para un sueldo medio actual. Si el cliente demanda calidades altas, el importe por metro cuadrado puede superar fácilmente los 3.000 €/m².

Barcelona se encuentra en una situación muy similar a la de Madrid debido a su particular geografía y alta densidad. La ciudad condal está flanqueada por el mar y la montaña, limitando drásticamente la expansión del suelo urbanizable disponible.

Esta falta de espacio físico dispara el valor del terreno y encarece las pocas licencias de obra que se conceden. Edificar una vivienda unifamiliar en Barcelona ciudad supone desembolsar unos 1.900 €/m2. Es decir, es ligeramente más caro que Madrid con las mismas características constructivas.

Además de los costes básicos, las estrictas normativas municipales exigen estándares de eficiencia energética que incrementan notablemente la factura final. Alcanzar las certificaciones exigidas suma entre 300 y 400 euros extra a cada metro cuadrado de la superficie construida final.

Encontrar albañiles o fontaneros disponibles requiere meses de espera y aceptar unas tarifas horarias que engordan el importe del proyecto. El metro cuadrado de obra en la provincia malagueña sube mes a mes ante esta saturación del mercado de profesionales.

Muchos ciudadanos desconocen por completo que el valor de la parcela supone casi la mitad de la inversión total planificada. Comprar el solar es únicamente el paso inicial de un largo proceso tasado implacablemente por cada metro cuadrado de superficie.

Antes de mover tierra, el promotor abona costosos estudios geotécnicos para conocer la viabilidad del terreno por metro cuadrado pisable. Estos informes previos garantizan una cimentación segura y evitan posteriores sorpresas estructurales que hundirían financieramente la obra en curso.

El pago continuo de tributos también supone un obstáculo gigantesco para quienes deciden ejercer de promotores de su propia residencia. El importe de estas tasas municipales se calcula basándose en el presupuesto material y los metros cuadrados totales del proyecto.

Las licencias de obra mayor pueden demorarse más de un año en los consistorios más saturados de toda la geografía. Esta dilatada espera añade unos costes indirectos altísimos que arruinan la estimación inicial del precio por metro cuadrado de vivienda.

Otro factor crucial aportado por el vídeo es el encarecimiento desmedido de casi todas las materias primas para la edificación. El precio del hormigón y el acero ha sumado cientos de euros adicionales a cada metro cuadrado de estructura metálica.