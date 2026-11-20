Gemini revoluciona los Mac: la inteligencia artificial de Google puede tomar el control del ordenador y realizar tareas

Google ha presentado una nueva función para la aplicación Gemini en dispositivos Mac que promete facilitar el trabajo diario. Esta herramienta permite que la inteligencia artificial realice tareas repetitivas en tu computadora de forma autónoma.

La idea principal es que los usuarios puedan delegar procesos largos que habitualmente requieren docenas de clics. Tú solo tienes que describir qué necesitas hacer mediante instrucciones de texto o voz y el asistente se encarga del resto.

Gemini puede navegar por diferentes sitios web, abrir aplicaciones de escritorio y gestionar archivos locales sin ningún problema. Todo esto ocurre mientras tú mantienes el control total sobre cada paso que da el sistema inteligente.

Una de las características más llamativas es que esta herramienta funciona en una ventana aislada en segundo plano. Esto significa que tu pantalla principal y el cursor del ratón permanecen completamente libres para que sigas trabajando.

Puedes continuar escribiendo un documento, diseñando gráficos o participando en videollamadas sin sufrir ninguna interrupción molesta. La inteligencia artificial actúa como un asistente invisible que completa los formularios y navega por los menús silenciosamente.

La privacidad y la seguridad han sido aspectos fundamentales en el desarrollo de esta nueva capacidad para ordenadores. Los usuarios tienen la opción de elegir exactamente a qué aplicaciones puede acceder Gemini en cada momento.

Además, el sistema incluye una vista previa en vivo directamente en la ventana del chat para que observes cada acción. Tienes la facultad de pausar el proceso en cualquier instante y debes aprobar los pasos clave antes de que sucedan.

Existen diversas formas en las que puedes empezar a utilizar esta herramienta para mejorar tu productividad diaria. Por ejemplo, los profesionales del diseño pueden acelerar sus flujos de trabajo creativos mediante ajustes de color por lotes.

Gemini es capaz de abrir tu software de edición de imágenes favorito y aplicar correcciones a decenas de fotografías automáticamente. También puede ayudarte a configurar escenas tridimensionales complejas sin que tengas que intervenir en el proceso manual.

Agente Gemini en Mac Alvarez del Vayo

Otra aplicación muy útil es la extracción de datos desde documentos PDF guardados en tu disco duro local. La herramienta puede leer pesos, dimensiones y direcciones postales para rellenar formularios de envío de manera completamente automatizada.

Si trabajas frecuentemente con presentaciones corporativas, este asistente puede transformar datos en vivo en diapositivas listas para mostrar. Puede recopilar métricas y capturas de pantalla de paneles de control distribuidos en diferentes regiones geográficas.

Una vez que tiene toda esta información, se encarga de crear una presentación ordenada en la plataforma de Google Slides. Esto ahorra horas de copiar y pegar cifras de diferentes fuentes de datos en tu ordenador.

Las personas que venden artículos por internet también encontrarán un gran aliado en esta nueva función de inteligencia artificial. Gemini puede analizar fotografías de ropa almacenadas en una carpeta local y extraer los detalles visuales de cada prenda.

Tras analizar las imágenes, el sistema busca los precios de mercado adecuados y prepara los anuncios para las plataformas de reventa. Automatizar todo el proceso de publicación permite a los vendedores gestionar un volumen mucho mayor de inventario.

Para poder utilizar todas estas ventajas, es necesario cumplir con una serie de requisitos técnicos específicos en tu dispositivo. La función está disponible exclusivamente para ordenadores Mac que cuenten con procesadores Apple Silicon y el sistema operativo macOS Sequoia versión 15 o una variante posterior. Estas especificaciones aseguran que el dispositivo tenga la potencia necesaria para procesar las órdenes de forma fluida.

Por el momento, esta capacidad de uso del ordenador se está implementando únicamente en idioma inglés para los Estados Unidos. Los interesados pueden descargar la aplicación desde la página oficial y comenzar a configurar sus proyectos con mayor eficiencia. Eso sí, es una función reservada para los usuarios que posean suscripciones activas a los planes AI Plus, Pro o Ultra.