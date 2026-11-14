Borja, electricista: "Para desconectar tu casa si hay un apagón, con una batería de 10 kWh es suficiente para 12 horas"

Mientras los expertos advierten de la posibilidad de otro gran apagón en España, muchos hogares aún no están del todo preparados para seguir funcionando de manera autosuficiente, incluso si tienen paneles solares instalados.

Y es que estos paneles no van a garantizar que vayas a tener suministro eléctrico si cae la red general, como ha advertido el ingeniero Borja Pérez en un vídeo publicado en YouTube.

El uso de una batería es imprescindible para garantizar que no nos vayamos a quedar sin luz incluso en caso de caída en el suministro, pero no vale cualquiera, y la elección depende en buena medida de nuestro presupuesto y necesidades.

Por eso, Pérez advierte que el primer paso consiste en calcular cuántas horas de autonomía debe ofrecer el sistema de almacenamiento en caso de un apagón.

Aunque es posible diseñar la instalación para soportar uno o dos días completos sin conexión a la red, en la práctica el experto recomienda cubrir el tramo nocturno.

"Mi recomendación es que al menos dimensiones para tener una autonomía de 12 o 14 horas [...] porque son las horas nocturnas, básicamente. Imagina que estamos produciendo en invierno, que se hace de noche a las 6 de la tarde y se hace de día a las 8 de la mañana, pues son 14 horas.".

De esta manera, estaremos preparados para el escenario más desfavorable del año, durante los meses de invierno, cuando la generación solar es más limitada.

Borja, electricista: "Para desconectar tu casa si hay un apagón, con una batería de 10 kWh es suficiente para 12 horas"

En base a eso, podemos elegir la capacidad de almacenamiento de nuestra batería, manteniendo un equilibrio entre la autonomía deseada y el costo que tienen en el mercado.

Las baterías de litio-ferrofosfato (LFP) han bajado de precio, pero siguen siendo de las más caras; por eso, el especialista desaconseja comprar almacenamiento sin ningún tipo de límite y cree que es mejor ajustar la capacidad a nuestro presupuesto.

"Si tienes un presupuesto infinito, pues sí, obviamente ponte 20 kWh; si tienes un presupuesto finito, seguramente con 10 kWh sea más que suficiente" afirma Pérez.

Contar con 5 kWh permite alcanzar un porcentaje de autoconsumo de entre el 70% y el 75% en el día a día, mientras que dar el salto a los 10 kWh eleva la autonomía energética de la vivienda hasta el 85%.

Esta capacidad asegura que podamos guardar los excedentes solares diurnos para que los cortes de luz no nos afecten, sin una gran inversión inicial.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el error más habitual es agotar toda la batería durante la noche, dejando el sistema casi vacío ante un imprevisto.

"¿Qué ocurre si hay un apagón a las 7 de la mañana? Tú tienes la batería al 5% de carga, con lo cual únicamente vas a poder aguantar una hora, hora y media, muy poco tiempo", advierte.

Para evitar esto, debemos configurar un umbral mínimo de descarga en el sistema de gestión energética: "En ese caso, déjate siempre una reserva de un 30, 40, 50%, depende del uso que quieras darle, pero mínimo un 30 o 40%".

De esta manera, en caso de que haya un apagón en el peor momento del día, el hogar no va a perder energía, al menos no de manera inmediata.