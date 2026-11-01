Ya entró en vigor: a partir de ahora, las compras en Shein y Temu tienen una tasa de 5 € como mínimo

Comprar en plataformas como Shein, Temu o AliExpress ha dejado de ser un 'chollo' después de las últimas medidas tomadas por la Unión Europea y a las que se les suma una nueva tasa que entra en vigor el 1 de noviembre.

El gran atractivo de estas plataformas siempre ha estado en los precios, mucho más bajos de los que tienen los mismos productos en tiendas españolas, en parte gracias a que sus paquetes, al ser tan pequeños, estaban exentos de tasas arancelarias.

Eso ha cambiado muy rápidamente en 2026, y ahora llega una nueva medida que puede eliminar completamente el atractivo de comprar barato en tiendas chinas, ya que elimina esa exención e introduce una tasa fija para cada paquete que puede inflar el precio a niveles desorbitados.

Tras la medida aprobada por la Comisión Europea el pasado 21 de septiembre, ahora todos los paquetes que entran en la UE deben ser tramitados, inspeccionados y gestionados por autoridades aduaneras; y para pagar ese trabajo, se ha establecido un recargo de tramitación de 2 euros por partida declarada.

Hay que aclarar que eso no significa que ahora vayamos a tener que pagar 2 euros por cada paquete que pase por la aduana; es mucho peor, de hecho.

Y es que el mecanismo de cálculo de la tasa no se determina sobre el valor total del producto ni sobre el peso del paquete, sino en función de las referencias o partidas arancelarias contenidas en la declaración aduanera.

Dicho de manera sencilla, eso implica que podemos pagar la tasa de 2 euros más de una vez en cada paquete, dependiendo de la cantidad de objetos que haya dentro y las categorías a las que pertenezcan.

Por ejemplo, un paquete que contenga tres productos encuadrados en tres categorías diferentes sumará 6 € en concepto de tramitación; y no existe ningún tipo de límite, por lo que la cifra final a pagar puede ser bastante elevada si se trata de un paquete grande o con varios tipos de productos.

Legalmente, la obligación de declarar y abonar la tasa recae sobre el declarante, es decir, la propia empresa que nos está enviando el producto que hemos comprado.

Sin embargo, la normativa permite que las empresas decidan si pagan la tasa o si la transmiten directamente al consumidor, por ejemplo, subiendo el precio del producto antes de comprarlo.

Así que si nos encontramos con una oferta muy buena en una de estas plataformas, a la hora de realizar el pago es muy probable que nos encontremos con la mala sorpresa de que el precio se ha disparado cuando las tasas se hayan calculado, aunque esto dependerá de cada tienda.

Se suma a la tasa de julio

Esta nueva tasa es fija, y ha llegado para quedarse porque forma parte de la nueva manera en la que la Unión Europea gestiona las aduanas. Pero se suma a otro arancel que fue implementado el pasado mes de julio.

Para proteger los negocios europeos, la Comisión Europea eliminó oficialmente la exención aduanera de 150 euros que existía hasta entonces y que permitía comprar muchos productos a precios extremadamente bajos, de unos céntimos cada uno, y no pagar impuestos.

En su día, se fijó el arancel de 3 euros por categoría, aunque únicamente a los productos de menos de 150 euros de valor; sin embargo, esta medida tiene carácter provisional y temporal de 2 años, hasta el 1 de julio de 2028, cuando se implementarán aranceles porcentuales para cada producto por separado.

Pero para el consumidor, en la práctica todo esto significa que puede pagar un mínimo de 5 euros más de lo que pagaba el año pasado por el mismo producto, sumando ambas tasas, e incluso más si realiza un pedido con varios productos diferentes.