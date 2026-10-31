Brais, 39 años, programador, sobre la IA: "Si tu valor es copiar datos de un PDF a un Excel, tu empleo va a desaparecer"

El impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral no se traducirá en la extinción repentina de profesiones enteras, sino en la eliminación paulatina de los puestos centrados en la pura ejecución mecánica.

Durante su intervención en el podcast The Wild Project, presentado por Jordi Wild, el programador y divulgador tecnológico Brais Moure ofreció una radiografía directa sobre la transformación del trabajo y el futuro de las carreras profesionales.

Moure centró su análisis en aquellas tareas que dependen exclusivamente de un ordenador para procesar información repetitiva.

Para el experto, labores como el volcado de datos o la redacción de contratos estándar enfrentan un riesgo inminente frente a las herramientas inteligentes.

"Si tu valor en la empresa es copiar datos de un PDF a un Excel, tu empleo va a desaparecer", afirmó taxativamente en la charla, matizando que el problema no es la profesión en sí, sino reducir el rol laboral a ser un simple "manipulador de aplicaciones" sin aportación de criterio estratégico.

Esta reestructuración afecta de lleno al propio sector tecnológico.

Moure desmitificó el trabajo tradicional del desarrollo asegurando que "a los programadores jamás nos han pagado por tirar líneas de código", ya que escribir sintaxis no era más que un canal técnico para comunicarse con la máquina.

Brais Moure en el podcast The Wild Project

Una vez resuelta esa barrera técnica por la IA, buscar empleo pidiendo un teclado para escribir código carece de sentido.

El mercado actual no demanda ejecutores, sino "arquitectos" con visión de negocio que sepan dirigir la herramienta y auditar de forma crítica sus soluciones.

A pesar de la innegable ganancia de eficiencia —asumiendo que "lo que antes hacían cinco personas en una oficina, ahora lo resolverá una sola"—, Moure descartó la sustitución completa del profesional humano.

La razón principal radica en la responsabilidad.

Ante un fallo grave en un software o en la estrategia de una empresa, "los directivos no le van a pedir cuentas a ChatGPT" ni exigirán explicaciones a Anthropic; irán directamente a pedir cuentas al profesional encargado de supervisar y validar el resultado.

Frente al temor creciente de muchos estudiantes a elegir carreras técnicas o de oficina, el desarrollador fue muy claro: "No hay que huir hacia la fontanería: hay que estudiar lo mismo de siempre, pero sabiendo dirigir a la máquina".

Para Moure, la solución no pasa por refugiarse en oficios manuales por miedo a la automatización, sino por entender que la formación académica sigue siendo imprescindible.

La clave del éxito laboral ya no consiste en competir con la tecnología, sino en aprender a liderar su ejecución antes de que sea la herramienta la que reemplace la mano de obra sin valor añadido.