Acusan a Corea del Norte de estar detrás del hackeo de criptomonedas a Binance por 6.300 millones de dólares

Dos firmas de seguridad digital y prevención de delitos financieros acusaron este viernes al grupo TraderTraitor, vinculado al régimen de Kim Jong-un, de estar detrás del hackeo denunciado este viernes por Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, un incidente que deja unas pérdidas de 6.300 millones de dólares.

Este golpe a la plataforma de intercambio (exchange) de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones diarias supone el mayor ciberrobo conocido de la historia.



La consultora estadounidense de análisis de inteligencia blockchain TRM Labs vinculó el ciberataque con TraderTraitor y aseguró que este robo superó en cuatro veces el 'hackeo' de 1.500 millones de dólares a Bybit de febrero de 2025, también asociado a Pionyang.

Por su parte, la firma singapurense Pangolin Intelligence, que investiga las ciberamenazas al sector de las criptomonedas, indicó en un comunicado que, de forma "casi segura", "Corea del Norte está detrás del ataque", específicamente, "un grupo norcoreano conocido como TraderTraitor/UNC4899".



Según la compañía, la atribución se debe a la comparativa técnica de este incidente con otros anteriores, tras comprobar que se usaron cuentas para el blanqueo "que fueron previamente utilizadas para blanquear otros ataques vinculados a TraderTraitor, como el de Bitget en septiembre de 2026".



Entonces, la plataforma de critpomonedas Bitget reportó el robo de unos 351,6 millones de dólares en un ciberataque.



La agencia surcoreana de noticias Yonhap se hizo eco hoy asimismo del análisis del grupo TRM sobre la posible implicación de 'hackers' norcoreanos en el ciberataque, aunque sin aportar más información y sin que las autoridades de Seúl ni el hermético régimen de Pionyang se hayan pronunciado al respecto.



En 2025, Corea del Sur, EEUU y Japón acusaron a Corea del Norte de robar unos 659 millones de dólares en criptomonedas en 2024, como parte de sus actividades cibernéticas para financiar su programa militar.



En abril de 2022, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos señaló a TraderTraitor como la "amenaza cibernética asociada con el robo de criptomonedas" patrocinada por Corea del Norte desde, al menos, 2020 y la describió como una serie de aplicaciones maliciosas que se hacen pasar por herramientas de predicción de mercados.

El posible origen del ataque

En un comunicado publicado en su página oficial, la compañía explicó que sus investigaciones preliminares apuntan a que los atacantes pudieron comprometer el ordenador portátil de un ingeniero de operaciones y acceder desde él a uno de sus sistemas para ejecutar retiros de fondos sin autorización.

Este ciberataque se producía prácticamente el mismo día que el hackeo sufrido por Polymarket cuyos atacantes consiguieron vaciar las cuentas de cientos de usuarios y robar aproximadamente 2,7 millones de dólares en criptomonedas. Este acceso se habría producido a través de un proveedor externo.

Binance se ha comprometido a cubrir las pérdidas tras el hackeo. Además, para tranquilidad de sus clientes, ha precisado que hasta el momento no ha encontrado pruebas de una filtración de las claves privadas de sus monederos digitales.

Se cubrirán todas las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios, conocido como SAFU, y recursos propios. La empresa señaló que ha trabajado con socios del sector de las cadenas de bloques para congelar unos 3.000 millones de dólares en activos afectados, aunque todavía no ha determinado públicamente el importe definitivo de las pérdidas ni cuánto dinero podrá recuperar.

Para conocer mejor los detalles de lo que ha implicado este importante hackeo habrá que esperar la publicación de un informe técnico detallado cuando concluya la investigación.

El incidente ha provocado caídas en las principales criptomonedas, con el bitcóin retrocediendo más de un 3 % hasta rondar los 77.400 dólares, mientras que el éter y el BNB también registraron descensos, según el portal especializado CoinDesk.

Las ventas afectaron especialmente a los mercados de futuros, donde las liquidaciones de posiciones apalancadas alcanzaron los 1.500 millones de dólares, de acuerdo con los datos recogidos por ese medio.

Como medidas inmediatas, Binance suspendió temporalmente los depósitos y retiros, revocó la autorización de la dirección afectada y solicitó la colaboración de las fuerzas de seguridad y empresas especializadas en el rastreo de transacciones con criptomonedas.

El hackeo ha sido rápido, el pasado jueves el 29 de octubre de 2026, un atacante sustrajo aproximadamente 6.360 millones de dólares de las carteras de Binance en diez blockchains, la mayor parte en unos 20 minutos a partir de las 20:05 UTC. TRM lo compara con el hackeo de Bybit de febrero de 2025, que ascendió a 1500 millones de dólares, es decir cuatro veces inferior al sucedido en las últimas 24 horas.

Fundada en 2017 en Shanghái por el empresario Changpeng Zhao, la compañía Binance trasladó sus operaciones fuera de China tras las restricciones impuestas ese año al comercio de criptomonedas y pasó a operar internacionalmente sin una sede central única.