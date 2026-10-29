Brais, 39 años, programador: "Algún sistema de IA acabará fallando y provocará un accidente muy grave"

En pleno debate internacional sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA), el ingeniero de software Brais Moure aporta una visión realista y estrictamente técnica.

Así lo ha analizado durante su reciente intervención en el podcast The Wild Project de Jordi Wild, youtuber quien entrevistará a los principales candidatos a las elecciones generales del 29-N.

Frente al ruido mediático y los titulares alarmistas que anticipan el fin inminente de la especie humana, Moure prefiere desviar la atención hacia la arquitectura de los sistemas y los fallos de ingeniería que podrían materializarse en el mundo real.

Para el ingeniero, el peligro inminente no reside en la aparición de una superinteligencia cibernética dotada de conciencia o malicia.

"La IA no necesita odiarnos para aniquilarnos", enfatiza Moure, recordando que los modelos actuales se limitan a optimizar objetivos asignados sin desarrollar emociones humanas como el odio o la empatía.

El verdadero desafío se sitúa en la opacidad con la que se entrenan estas redes y la posibilidad real de un colapso en la infraestructura de la que depende la sociedad.

En este sentido, Moure es contundente: "Un susto gordo lo vamos a tener en algún momento. No creo que sea algo masivo en el que mueran miles de personas, pero algún sistema acabará fallando y eso provocará un accidente verdaderamente grave".

Esta llamada de atención coincide con la creciente inquietud manifestada por importantes figuras de la industria.

En septiembre, el investigador Jacob Coxson abandonó Anthropic tras haber trabajado también en OpenAI, renunciando a salarios que oscilan entre el millón y los dos millones de dólares anuales, así como a valiosas acciones antes de la salida al mercado de la compañía.

Moure considera este gesto como un indicador ético de peso: "Cuando hay dinero de por medio, suelo dar bastante valor a la opinión".

"Me creo que haya sido un tema moral de no querer participar en algo que ponga en peligro a la raza humana", afirma el ingeniero de software.

No obstante, el divulgador mantiene un matiz crítico ante afirmaciones como la de Evan Hubinger —responsable de alineamiento en Anthropic—, quien calculó un 10% de probabilidad de aniquilación humana en la próxima década.

Moure insta a analizar si estas cifras responden a evidencias empíricas comprobadas o a estrategias de relaciones públicas orientadas a aumentar la valoración bursátil de las grandes tecnológicas.

Finalmente, en lo relativo al mito del desarrollo fuera de control, Moure aclara que el escalado tecnológico no depende únicamente de dejar a un modelo pensando en solitario.

"El mayor cuello de botella es más la infraestructura para poder escalar esos sistemas", concluye, señalando que los verdaderos límites actuales residen en la disponibilidad de procesadores, la energía, los datos de calidad y el hardware de los centros de procesamiento.