Jorge, 43 años, de limpiar coches a fontanero: "Llevo 3 meses y cobro el SMI, pero aquí puedes ganar todo lo que quieras"

En plena fiebre por la inteligencia artificial (IA) y la automatización de tareas digitales, los oficios manuales y las profesiones técnicas experimentan una revalorización histórica en la economía real.

Mientras miles de empleos de oficina enfrentan la reestructuración por el avance de los algoritmos, la reparación e instalación física de infraestructuras sigue siendo un terreno exclusivo e inexpugnable para el talento humano.

Esta realidad la encarna Jorge ("Casifonta"), un madrileño de 43 años que, tras décadas en empleos precarios y de alta rotación —el último, limpiando coches nuevos en un concesionario—, decidió dar un giro radical a su vida profesional para aprender fontanería desde cero.

Durante su paso por el podcast Sector Oficios, donde acudió para relatar sus primeros meses como aprendiz junto a su socio Santi, Jorge puso el foco en la brecha insalvable entre el código informático y la realidad de las obras.

"Esto es algo que no pueden hacer ni las máquinas ni los ordenadores. En edificación o construcción modular igual sale algún robot, pero en reformas es imposible: tienes que bajarte tú al barro", aseveró.

Frente a la estandarización que persigue la tecnología, intervenir una vivienda habitada para solucionar una avería urgente exige criterios de improvisación, experiencia táctil y destreza manual que ningún sistema automatizado puede replicar.

La trayectoria de Jorge desmonta también el mito de la obsolescencia laboral al superar la barrera de los 40 años.

Tras haber empezado a trabajar con solo 14 años en talleres de chapa y pintura, y haber pasado por la hostelería, la descarga nocturna de tráilers y el reparto, se negó a aceptar el estancamiento.

"A mí la frase 'es lo que hay' no me gusta nada", afirmó con contundencia en los micrófonos del programa, animando a otros profesionales a perder el miedo al reciclaje laboral.

"Hay gente que piensa que no puede ponerse a aprender algo nuevo porque ya es mayor. Joder, a un tío de 40 años le quedan 25 de curro todavía", aseguró.

Desde la perspectiva económica, el sector de las reformas presenta un marcado contraste entre el periodo de formación y la proyección de ingresos a largo plazo, impulsado por una acuciante falta de relevo generacional.

"Llevo tres meses con él y estoy cobrando el SMI, pero aquí en fontanería puedes ganar todo lo que quieras", explicó Jorge sobre sus aspiraciones financieras.

En un mercado laboral crecientemente obsesionado con la digitalización, el aprendizaje de los oficios esenciales se consolida no solo como una garantía de empleo frente a las crisis, sino como el refugio definitivo frente a la automatización tecnológica.