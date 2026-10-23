Huawei cumple 25 años en España: 5 cifras que muestran cómo la tecnología puede cambiar vidas

De formar a 10.000 personas en un año a impulsar proyectos de inteligencia artificial para detectar problemas de visión infantil: así contribuye Huawei a la educación, la inclusión digital y la sostenibilidad.

En 2026, Huawei celebra 25 años en España. Desde su llegada en 2001, la compañía ha participado en la evolución tecnológica del país, pero su actividad también abarca iniciativas sociales y medioambientales.

Formación digital, igualdad de oportunidades y conservación de la naturaleza son algunos de los ámbitos en los que aplica la innovación para afrontar retos que van más allá de la conectividad.

Estas cinco cifras permiten conocer algunos de los proyectos que desarrolla en España y su entorno.

1. 10.000 personas formadas en un año

La demanda de profesionales tecnológicos ha convertido la formación digital en un reto estratégico.

Para contribuir al desarrollo del talento TIC, Huawei puso en marcha Huawei Spain Academy, su proyecto educativo más ambicioso en España.

En su primer año de actividad, 2025, la academia formó a 10.000 personas, dentro de un objetivo de capacitar a 50.000 en cinco años.

Presentación de Huawei Spain Academy. Huawei

Su oferta incluye más de 3.000 cursos y programas, impartidos por más de 300 expertos internacionales y 50 locales, y cuenta con más de 20 universidades y centros de educación superior adheridos a su plataforma académica.

Otro de sus programas, El Futuro de las TIC, ha formado a más de 200 jóvenes desde su lanzamiento en España en 2012, acercándolos a áreas como la inteligencia artificial, la programación, el cloud y la ciberseguridad.

2. Más de 45.000 personas alcanzadas por Smartbus

Reducir la brecha digital implica facilitar que más personas aprendan a utilizar la tecnología de forma segura y responsable.

Con ese propósito nació Smartbus, un aula itinerante dirigida a niños de entre 7 y 13 años, sus profesores y sus familias.

La iniciativa, puesta en marcha en España en 2012, ha llegado a 166 colegios de 13 provincias y ha alcanzado a más de 45.000 personas. Posteriormente, se extendió a países como Portugal, Bélgica y Países Bajos.

Las formaciones también alcanzan colegios españoles. Huawei

Huawei también colabora con la Fundación Inspiring Girls para despertar el interés de niñas y jóvenes por las disciplinas STEM.

De esa colaboración nació el Club Tech IG, que introduce a niñas de entre 10 y 13 años en materias como el desarrollo web, el diseño gráfico y la animación 3D mediante actividades prácticas.

3. Más de 12.000 solicitudes para impulsar el liderazgo femenino

La Academia Europea de Liderazgo, fundada en 2021, ha recibido más de 12.000 solicitudes de toda Europa y ha acompañado a más de 170 mujeres.

El programa aborda materias como liderazgo, ética en inteligencia artificial, sostenibilidad, emprendimiento y ciberseguridad.

España también acogió en 2022 la primera Academia de Mujeres para la Innovación Rural de Europa, impulsada por Huawei en Castilla y León.

En ella participaron 15 mujeres de 15 zonas rurales europeas, con el objetivo de adquirir herramientas para desarrollar proyectos en sus comunidades y afrontar las brechas de género y territorial.

4. 850 horas de formación para abrir oportunidades

La inclusión digital también requiere acercar la capacitación a personas en situación de vulnerabilidad.

Huawei colaboró con Mobile World Capital Barcelona en BCN Inclusive Coding, un programa que incluyó un curso de desarrollo full stack de 850 horas.

En él participaron 20 personas en riesgo de exclusión tuteladas desde el Convento de Santa Clara de Manresa, con especial atención a la participación femenina.

La iniciativa buscaba mejorar sus competencias digitales y facilitar el acceso a nuevas oportunidades profesionales.

5. 65 proyectos de conservación en 11 países

La tecnología también puede contribuir a afrontar retos relacionados con la salud y el medioambiente.

En el ámbito sanitario, Huawei colaboró con la startup DIVE Medical en TrackAI, un proyecto que utiliza inteligencia artificial para facilitar la detección temprana de anomalías visuales en niños mediante el análisis de sus movimientos oculares.

En materia ambiental, Tech4Nature, iniciativa de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el programa TECH4ALL de Huawei, ha apoyado 65 proyectos en once países.

En España trabaja en los parques naturales de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en Barcelona, y Sierra Nevada, en Granada, utilizando herramientas digitales para mejorar el seguimiento de actividades humanas y estudiar su impacto en ecosistemas sensibles.

25 años en España: tecnología con impacto social

La trayectoria de Huawei en España refleja una evolución que va más allá de las telecomunicaciones.

Huawei impulsó en 2022 la primera Academia de Mujeres para la Innovación Rural de Europa, Huawei

Sus iniciativas de formación, inclusión y sostenibilidad buscan que los beneficios de la digitalización lleguen a más personas y contribuyan a resolver necesidades concretas.

El reto no consiste únicamente en desarrollar nuevas tecnologías, sino también en facilitar que la sociedad pueda aprovecharlas para formarse, acceder a oportunidades y proteger su entorno.

Este contenido ha sido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Huawei.