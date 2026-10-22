Un error muy común a la hora de instalar el aislamiento térmico es el culpable de que no podamos bajar la factura de la luz. Más información:

Tony Fairén, experto en climatización: "El aislamiento siempre por fuera, después de la pared hace perder un 50%"

Muchas familias buscan métodos para reducir la factura de la luz y el gas, pero en muchos casos, el problema se encuentra en la propia vivienda y realmente no importa el tipo de climatización que tengamos o queramos instalar, ya sea aerotermia, suelo radiante o calderas de última generación.

El experto en climatización de Proelec, Tony Fairén, así lo ha explicado en una entrevista con Marcos Ruperez Cerqueda, donde ha hablado del estándar Passive House, que aboga por medir el consumo de manera más fiel a la realidad para determinar el verdadero motivo detrás del coste energético.

Fairén explica que lo importante es diseñar bien la casa, y luego mirar qué vamos a instalar de climatización, ya que "una mala construcción a base de mucha climatización, al final consigo estar medio bien a base de pagar".

Uno de los errores más comunes se encuentra en algo tan sencillo como el aislamiento térmico, que "siempre tiene que ir por fuera" según el experto, y la lógica que usa tiene mucho sentido.

"Señores, una oveja, ¿dónde tiene la lana? ¿debajo de la piel, o por fuera? Un árbol, ¿dónde tiene el corcho? ¿debajo de la corteza o fuera?", una analogía que facilita mucho comprender la filosofía de Passive House y que Fairén califica como "sentido común".

De hecho, no es una simple cuestión de filosofía, sino de datos. El experto afirmó que calculando el mismo aislamiento antes o después de la pared, "has perdido un 50%", por lo que la elección de instalarlo por fuera está basada en cifras reales.

Lo importante no es qué sistema vamos a coger, sino que la vivienda tenga muy baja demanda energética.

Entrevista a Tony Fairén sobre eficiencia energética

Instalar el aislamiento térmico por el exterior, conocido habitualmente como SATE, permite conservar la inercia térmica de los materiales estructurales como el hormigón o el ladrillo. De esta manera, se evita que el calor acumulado en el interior se escape hacia fuera durante el invierno, o que el calor del exterior caliente las paredes en los meses de verano.

Si esta protección no se extiende de forma continua por toda la fachada, la vivienda sufre pérdidas de energía por transferencia térmica. Y no basta con eso, ya que el estándar Passive House exige contabilizar todos los puentes térmicos para evitar estas transferencias.

Por ejemplo, Fairén avisa que "en el momento en que pones un premarco metálico con una espuma de poliuretano y una tapeta, tu ventana la has ido a tomar por saco totalmente", porque crea una gran cantidad de puentes térmicos que no están contabilizados normalmente.

El experto ha criticado que las exigencias de la calificación energética en España no concuerdan con el consumo real que se realiza en la casa, en parte por no contabilizar este tipo de pérdidas.