Rubén, fontanero desde los 16 años y empresario: "Un aprendiz cobra 1.800 € brutos, pero se le quedan en 1.400 € netos al mes"

En la economía técnica actual, la falta de perfiles especializados ha elevado de forma notable la valoración del talento de campo.

Al igual que ocurre en los sectores de software e infraestructura cuando se compite por retener talento cualificado, los oficios físicos esenciales experimentan su propia reestructuración salarial.

Rubén Ariza, fontanero madrileño con más de dos décadas de experiencia y responsable de una microempresa con dos empleados a su cargo, analiza en el pódcast Sector Oficios la realidad financiera de la contratación y los retos diarios para sostener un equipo.

La trayectoria de Rubén comenzó a los 16 años como aprendiz en reparaciones para compañías aseguradoras. En aquella etapa inicial, la prioridad era la adquisición de conocimientos técnicos a cambio de un ingreso simbólico.

"Estuve los primeros meses, casi te diría que hasta el año, cobrando 20 euros a la semana", recuerda.

A medida que ganó autonomía técnica en obra y reformas, su retribución progresó gradualmente: pasó a ganar 1.000 euros mensuales como oficial, 1.200 euros en servicios de seguro (asumiendo vehículo y combustible) y posteriormente 1.800 euros en edificación.

Antes de establecerse por su cuenta, su empleador intentó retenerlo con una propuesta de 1.900 euros al mes.

Tras independizarse utilizando la capitalización del desempleo y apenas 100 euros en su cuenta corriente para adquirir vehículo y herramientas, Rubén enfrentó los costes reales de ampliar plantilla.

En la actualidad, la incorporación de un perfil júnior supone una carga exigente para una pyme de servicios.

"Un aprendiz está cobrando bruto 1.800 euros y de ahí se le quedan a él no llega a 1.500 euros, se queda en 1.400 euros", explica al detallar las deducciones de la Seguridad Social.

Esta elevación de los costes fijos ha comprimido significativamente las escalas salariales.

"Entre un oficial y un ayudante, ¿cuánto hay de diferencia? 100 o 150 euros", señala Rubén, recordando que para optar a sueldos superiores es necesario aportar un rendimiento equivalente en obra.

Al igual que en las empresas de tecnología o hardware, la liquidez y el control del flujo de caja representan el principal cuello de botella operativo.

La combinación de plazos de pago a 60 días y retenciones del 5 al 8 % aplicadas por las contratistas tensionan la caja diaria.

"Me retuvieron una factura de 10.000 euros y dije: 'Joder, ¿esto por qué?'", relata el empresario sobre un episodio en el que tuvo que pausar obras en cuatro proyectos para forzar el cobro.

Con jornadas que superan las 10 horas entre ejecución técnica y gestión administrativa, subraya el esfuerzo requerido para sostener la estructura: "Te toca a ti currar el doble muchas veces para eso".