Gonzalo (29 años), instalador de placas solares y empresario: "Un oficial en la fotovoltaica cobra entre 23.000 y 24.000 € al año"

El sector de la energía fotovoltaica y las placas solares en España ha experimentado una profunda transformación tras el vertiginoso boom de los últimos años.

En una entrevista en el podcast Sector Oficios, Gonzalo, instalador, responsable de producción y dueño de la empresa Efitar Ingeniería, repasó la realidad operativa del sector solar, aportando cifras concretas sobre salarios, inversión inicial y desarrollo de nuevas tecnologías.

Uno de los puntos clave abordados en la conversación fue la remuneración de los profesionales que trabajan a diario a pie de obra.

Al ser preguntado por los sueldos del sector, el especialista detalló la horquilla salarial de la mano de obra cualificada: "Un oficial al final por convenio es un poquito menos [...], pero sí, unos 23.000 o 24.000 euros más o menos es lo que está ganando la gente".

Gonzalo destacó la exigencia de este trabajo al aire libre y la dificultad de encontrar personal polivalente que soporte trabajar en alturas de entre 5 y 15 metros, reconociendo que "hemos tenido gente que el primer día se ha ido a media mañana por el vértigo".

En cuanto a la inversión necesaria para las viviendas, el experto desglosó el presupuesto para dar el paso al autoconsumo residencial.

Según indicó en el pódcast, "una instalación de unos seis paneles, inversor y medidor de energía, incluyendo legalizaciones y licencias, se sitúa entre los 4.000 y 4.500 euros".

Además, subrayó los breves plazos de recuperación del capital gracias a las ayudas y deducciones fiscales: "Hemos tenido clientes con baterías que han amortizado toda la inversión en solo 1 o 2 años".

En el plano puramente tecnológico, el incremento en la eficiencia de los componentes ha sido extraordinario.

"Antes una placa te podía estar produciendo 200 W por un par de metros cuadrados y ahora produce 600 W; tenemos tres veces más capacidad en la misma superficie", afirmó Gonzalo.

Este salto técnico permite acometer obras que van desde pequeños chalets hasta naves industriales con "8.000 u 8.500 placas", e incluso grandes parques de "300 MW".

Finalmente, tras el apagón peninsular que sufrió España, el mercado ha virado hacia la independencia energética y la domótica avanzada.

El profesional explicó que un sistema de respaldo (backup) básico arranca en "150 euros más mano de obra", mientras que los más avanzados oscilan entre "800 y 1.100 euros".

La gran novedad reside en la gestión inteligente: "Ya hay equipos con inteligencia artificial que, junto a las baterías, analizan tus hábitos para decidir cuándo comprar o vender electricidad a la red", concluyó Gonzalo.