Rave, hacker español, sobre usar un correo con tu nombre y apellidos: "Es lo peor que puedes hacer, expones tu identidad"

En el ámbito de la seguridad digital, suele prestarse especial atención a la solidez de las contraseñas o al uso del doble factor de autenticación.

Sin embargo, para el hacker y especialista en privacidad conocido como Rave, la mayor vulnerabilidad de la mayoría de los usuarios no está en la clave de acceso, sino en el propio identificador personal.

Según explica el experto en una entrevista en el pódcast 'Rompiendo el Molde', incluir la identidad real en la dirección de e-mail es el fallo más extendido en la red: "El error de privacidad es que en la dirección de correo esté tu nombre y apellidos porque es tu identidad y la estás exponiendo".

Mientras que una contraseña débil constituye un problema técnico o de ciberseguridad, exponer el nombre y los apellidos en la dirección vulnera la privacidad desde el primer momento.

La principal consecuencia de emplear un correo nominativo es que vincula directamente la identificación oficial de la persona con su perfil digital en internet.

Al utilizar la misma cuenta para registrarse en múltiples servicios —desde plataformas de entretenimiento hasta entidades bancarias—, el usuario crea lo que en ciberseguridad se denomina un "punto único de fallo".

Esta práctica facilita considerablemente el trabajo a los cibercriminales a la hora de lanzar ataques dirigidos o campañas de phishing.

Como alerta Rave: "¿Cómo saben que tienes cuenta? Porque tu email con nombre y apellidos, ese tan bonito, se filtró en internet y saben que tienes cuenta en el Santander, en Revolut...".

Cuando una base de datos sufre una filtración, los atacantes no solo obtienen una dirección de contacto, sino la identidad completa de la víctima y la lista de plataformas donde opera.

Para evitar que las empresas y los atacantes construyan un perfil completo de nuestra actividad, la recomendación del analista pasa por aplicar la "teoría de la compartimentación".

Esto implica separar la vida digital oficial de la navegación y registros cotidianos.

La alternativa técnica más sencilla consiste en emplear máscaras de correo o alias aleatorios mediante gestores de contraseñas.

Al registrarse en un nuevo servicio, el sistema genera una dirección aleatoria que redirige los mensajes a la bandeja principal sin revelar el nombre verdadero.

Si esa dirección sufre una filtración posterior, la identidad real del usuario permanecerá a salvo y el rastro digital quedará completamente desvinculado de su persona.

Para quienes sienten reparo al abandonar una cuenta de correo antigua que lleva años en uso, el hacker aconseja no agobiarse y realizar la transición de forma paulatina.

@rompiendoelmoldepodcast Que levante la mano quién haya cometido este error 🙋🏻♂️ Episodio completo en YouTube, Spotify y todas las plataformas. Rave, conocido por su academia de privacidad @Tokin Privacy ♬ sonido original - rompiendoelmoldepodcast

"No hay una solución mágica, todo requiere un poco de esfuerzo, pero es ir poco a poco. En vez de ver gatitos en Instagram, abre el móvil y ve cambiando las claves y los correos", afirma Rave.

En definitiva, el especialista apunta que asumir el control de la identidad digital es una protección imprescindible para evitar sobresaltos a medio y largo plazo.

"Cuanto menos hagas y más te quedes expuesto, más probabilidades estás comprando para que en el futuro te pase algo serio", concluye.