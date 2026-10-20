Eduardo, albañil con 30 años de experiencia: "En 10 años no van a quedar albañiles capaces de hacer una casa entera"

Lejos de las pantallas, los algoritmos y la comodidad del trabajo remoto, la edificación tradicional sufre una transformación tan acelerada como inadvertida.

Eduardo, un albañil con tres décadas de trayectoria a pie de obra, advierte en el podcast Sector Oficios sobre la inminente extinción del oficial multidisciplinar.

Su alerta no se limita a la simple falta de peones o ayudantes, sino a la desaparición paulatina del especialista capacitado para asumir la ejecución integral de un inmueble desde la base.

Tal y como explica el propio constructor tras evaluar la dinámica del mercado laboral, la falta de aprendizaje práctico presagia un apagón técnico a muy corto plazo: "en 10 años no van a quedar albañiles capaces de hacer una casa entera".

En una era donde la especialización extrema domina el desarrollo técnico, la diferencia clave entre el trabajador actual y el oficial tradicional radica en el dominio completo del ciclo de vida del proyecto.

Eduardo ilustra esta brecha explicando que recientemente concluyó una vivienda completa sin requerir la intervención de ningún otro profesional del gremio, ejecutando personalmente desde "el forjado sanitario hasta el tejado, tabiquería, alicatados, solados... todo".

En su opinión, interpretar planos, resolver imprevistos y coordinar cada fase de la obra exige un rodaje que no se está transmitiendo a las nuevas promociones.

Por ello, lamenta que la figura del clásico perfil autónomo al que "les dabas un móvil, unas llaves de la furgoneta y una obra" y la entregaba acabada sin necesidad de supervisión continua sea hoy prácticamente una reliquia.

Este cuello de botella se ve seriamente agravado por el inevitable desgaste del "hardware" humano tras décadas de esfuerzo continuado a la intemperie.

Con 46 años de edad y 30 años de cotización a sus espaldas, Eduardo reconoce que arrastra secuelas físicas en "las rodillas" y "los riñones", admitiendo que si pudiera aconsejar a su versión de 16 años le diría "estudia" para evitar el castigo corporal.

Esta dura realidad física impide que los veteranos aguanten en la obra hasta los 65 años, provocando una fuga prematura de conocimiento crítico.

Frente al atractivo de la pantalla y los empleos digitales de menor exigencia física, la brecha de atracción dificulta enormemente la llegada de nuevos perfiles.

Para evitar este colapso antes de que se cumpla el plazo de diez años, el constructor defiende reestructurar las condiciones del sector y promover la verdadera capacitación técnica.

Frente a las altas expectativas salariales de quienes empiezan sin experiencia, aboga por la norma de "primero aprende y luego pide", planteando incentivos como la jubilación anticipada a los 55 años o 15 días extra de vacaciones.

Pese a la dureza del trabajo físico, concluye que pocas cosas superan la satisfacción de "ir a la acera de enfrente y ver una casa que has hecho tú con tus manos", una recompensa tangible que ningún entorno virtual puede igualar.