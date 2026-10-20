Daniel, 29 años, electricista en España: "Un oficial gana 1.800 € limpios, pero con lo cara que está la vida debería cobrar más"

El sector de las instalaciones y reformas de viviendas experimenta una transformación decisiva en España.

Ante salarios por cuenta ajena que resultan ajustados frente al incremento continuo del coste de la vida, los profesionales jóvenes recurren a la digitalización para redefinir el modelo de negocio tradicional.

El testimonio de Daniel Rojas, instalador de 29 años, en el pódcast Sector Oficios sintetiza esta encrucijada laboral: "Un oficial gana 1.800 € limpios, pero con lo cara que está la vida debería cobrar más".

Frente a este límite retributivo en las empresas convencionales, la creación de contenido digital y la presencia activa en redes sociales emergen como palancas fundamentales para construir marca personal y multiplicar las fuentes de ingresos.

En los oficios técnicos, plataformas como YouTube o Instagram operan como vitrinas de la actividad diaria y como vías directas de captación de clientes.

"Me hice autónomo para poder facturar el tema de los vídeos... al final tienes un alcance y te llaman marcas", explica Daniel sobre su salto definitivo hacia el trabajo independiente.

No obstante, advierte que la gestión mediática exige un esfuerzo notable de planificación.

"Hacer un vídeo me lleva hora y media grabarlo y hora y media editarlo", tiempo al que se añade la constante atención a las consultas de una comunidad virtual que busca orientación sobre emprendimiento y soluciones técnicas.

La tecnología no solo canaliza la divulgación educativa, sino que impulsa la innovación comercial en especialidades como la electricidad, la fontanería y la climatización.

La agilidad del entorno digital permite testear proyectos de comercio electrónico enfocados en resolver necesidades cotidianas de los hogares.

Un ejemplo práctico fue la comercialización exprés de dispositivos para erradicar malos olores en desagües domésticos tras detectar un problema recurrente en las instalaciones de agua.

"Hice un vídeo de un aparato que metes en el sifón de la ducha... compré 20 y en dos días los vendí todos", detalla Daniel, demostrando cómo la venta en línea puede complementar de forma rentable la labor del instalador profesional.

Paralelamente, la incorporación de equipamiento tecnológico de vanguardia está elevando el estándar de calidad e inspección en el mercado inmobiliario de segunda mano.

La utilización de cámaras termográficas, instrumentos de medición eléctrica digital y diagnósticos técnicos permiten evaluar la seguridad, la toma de tierra y la eficiencia climática de los inmuebles antes de su adquisición.

"La idea es ir con todos los equipos de medición eléctrica y la cámara termográfica para revisar la instalación y dar un certificado", añade Daniel sobre su nuevo proyecto de auditorías residenciales.