Salva, electricista sevillano, sobre las subvenciones a las placas solares: "Son el cáncer de la fotovoltaica en España"

El sector fotovoltaico atraviesa en España una encrucijada marcada por la burocracia, la proliferación de instalaciones placas solares de baja calidad y un enfoque distorsionado del ahorro.

Así lo analiza Salva Orellana, especialista en energía solar y electricista en el pódcast 'Sector Oficios', quien tras dos años trabajando e instalando en Alemania ha regresado a Sevilla para emprender su propio proyecto.

Su diagnóstico sobre las ayudas públicas en España es categórico: "La subvención es el cáncer de la fotovoltaica en España, ojalá la quiten toda. Aquí se monta fotovoltaica solo por el ahorro, pero el motivo principal debe ser la independencia energética".

Desde una perspectiva tecnológica, Orellana denuncia que el modelo español se ha reducido a la colocación apresurada de módulos y un inversor básico, descuidando el desarrollo de verdaderos ecosistemas domésticos inteligentes.

"En Alemania el cliente invierte en su casa y le montamos el ecosistema completo: planta en el tejado, batería, sistema de 'full backup' y gestión inteligente del excedente", explica.

Mientras en Centroeuropa se implementan gestores de energía con capacidad de monitorizar consumos, derivar excedentes a la calefacción o recarga de vehículos eléctricos e incluso optimizar la inyección a red mediante algoritmos predictivos, en España predomina el intrusismo.

Según el técnico, muchas empresas de instalación rápida "te venden una instalación por 8.000 o 10.000 euros, pero te montan equipos que valen 700 o 1.000 euros que a los tres años están quemando las bornas y rindiendo al 50%".

Para el instalador sevillano, la solución no pasa por prometer subvenciones que tardan hasta seis años en cobrarse, sino por la exención fiscal como en Alemania, donde la tecnología solar está exenta de IVA.

Esta diferencia de modelo no solo se refleja en la infraestructura energética, sino también en el mercado laboral y las condiciones de los profesionales.

"Yo ganaba aquí 1.600 euros y el primer mes en Alemania gané 2.200 euros trabajando solo 15 días; después ganaba entre 3.000 y 3.200 euros al mes", señala Orellana.

Además, destaca un incentivo clave a la productividad en el país germano: "Las horas extras estaban exentas de impuestos, cobrabas el bruto sin que nadie metiera la mano".

A esto se suma la disparidad en el coste de vida. Mientras que en España el alquiler absorbe hasta el 70% del salario medio de un técnico, en Alemania representaba entre un 15% y un 20%.

"Lo que pensaba que iba a poder ahorrar para 2030, lo ahorré en 2025", confiesa.

De vuelta en España, Orellana busca trasladar ese elevado estándar de rigor técnico y visión empresarial al panorama local, rehuyendo conscientemente del mero autoempleo.

"Mi intención no es autoemplearme, sino crear una empresa sólida, una estructura con trabajadores bien formados y un sistema de trabajo que funcione", concluye el electricista sevillano.

El electricista, además, está convencido de que el verdadero futuro de la transición energética exige profesionalización, tecnología de alta gama y cobros garantizados para dignificar de una vez por todas el sector.