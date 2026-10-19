EEUU enseña el camino a España: crea un asfalto de plástico reciclado que es más resistente y frena la polución

El desgaste de las infraestructuras viarias, como el asfalto, y la acumulación masiva de residuos son dos de los grandes desafíos medioambientales de nuestro siglo.

Mientras Europa busca alternativas rentables para mejorar la sostenibilidad de sus carreteras, una reciente investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) en EEUU ha marcado un punto de inflexión.

Este equipo estadounidense ha desarrollado una innovadora mezcla asfáltica que integra plástico reciclado, logrando un pavimento que no solo soporta mejor el castigo del tráfico pesado, sino que también reduce drásticamente la liberación de partículas contaminantes al entorno natural.

La idea de mezclar polímeros con el pavimento tradicional llevaba tiempo sobre la mesa de la ingeniería civil, pero siempre chocaba con un miedo justificado: que el desgaste por la fricción de los neumáticos convirtiera las autopistas en una fuente constante de microplásticos.

Para despejar esta incógnita, los investigadores diseñaron una formulación basada en la economía circular.

Combinaron plástico triturado de baja densidad (LDPE) con gravilla y material asfáltico recuperado de carreteras antiguas, uniéndolo todo con un ligante bituminoso.

Tras someter esta mezcla a exigentes pruebas en laboratorio, como el ensayo de rodadura de Hamburgo que simula cargas extremas bajo agua caliente, los resultados publicados en el Journal of Cleaner Production revelaron un hallazgo fascinante.

El asfalto hecho con plástico reciclado. Penn State University Omicrono

El pavimento modificado demostró una resistencia estructural muy superior al asfalto convencional frente a las agresiones térmicas y la humedad.

Sin embargo, el dato que ha captado la atención de la comunidad científica es su comportamiento ambiental.

Al analizar el agua y los restos tras los ensayos de fatiga, el equipo comprobó que la nueva mezcla liberaba un 56,5 % menos de partículas similares a los microplásticos de lo que se temía.

La explicación técnica radica en la extraordinaria cohesión que aporta el plástico al conjunto.

Al mantener su estructura intacta durante más tiempo, el material se desmorona mucho menos, evitando que los fragmentos sintéticos acaben siendo arrastrados por las precipitaciones hacia los ecosistemas o redes de drenaje.

Las implicaciones de este avance van mucho más allá de dar una segunda vida a los envases que desechamos a diario.

Una carretera que multiplica su vida útil significa una reducción drástica en los presupuestos de mantenimiento.

Al requerir menos intervenciones de bacheo y reasfaltado, se desploma también la necesidad de movilizar maquinaria pesada, extraer nuevas materias primas y generar escombros.

Este ciclo virtuoso establece un estándar de eficiencia que infraestructuras envejecidas podrían replicar para modernizar su red viaria de forma sostenible.

Esquema del nuevo asfalto. ScienceDirect Omicrono

A pesar del optimismo, los autores advierten que el entorno controlado de un laboratorio no iguala la crudeza de la intemperie.

La radiación ultravioleta, los ciclos térmicos de invierno a verano y el impacto real de millones de vehículos deben evaluarse a pie de calle.

Además, el plástico y el betún comparten firmas químicas similares, lo que dificulta rastrear en las pruebas el origen exacto de cada partícula microscópica.

El próximo gran desafío será aplicar este asfalto en carreteras públicas, confirmando si esta tecnología estadounidense es la solución definitiva para construir infraestructuras invencibles y ecológicas.