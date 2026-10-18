Santiago, fontanero con más de 20 años de experiencia: "Casi no hay fontaneros; a veces tengo que dar cita para dos meses"

En un momento marcado por la expansión de las smart cities, la automatización urbana y el desarrollo de software, las infraestructuras físicas que sostienen la edificación moderna afrontan un cuello de botella crítico: la falta de profesionales técnicos cualificados.

Mientras el talento joven se orienta masivamente hacia el sector tecnológico y el trabajo de oficina, la instalación de redes hidráulicas y de climatización arrastra un severo déficit de relevo generacional.

"Llevo 10 años de autónomo de fontanero, 21 en Madrid, que no los hay, ya quedan pocos", advierte en el pódcast Sector Oficios Podcast el fontanero Santiago Villafruela sobre una realidad laboral que provoca saturación en el servicio.

"Casi no hay fontaneros; a veces tengo que dar cita para dos meses", señala.

Con más de dos décadas de trayectoria en el sector, Santiago analiza cómo la cultura digital influye en la elección de carrera entre los más jóvenes.

"Si a un chico le dices que gana 1.000 € sentado en un ordenador y de fontanero 1.000 €, ¿tú dónde irías?", reflexiona sobre la preferencia generalizada por empleos de escritorio.

Sin embargo, advierte que mientras los perfiles administrativos se enfrentan a una elevada competencia, la escasez de instaladores de campo genera oportunidades económicas y laborales insólitas en el entorno urbano.

Lejos de los viejos estereotipos, la profesión se ha transformado mediante la evolución de materiales e ingeniería de herramientas.

El uso tradicional del cobre ha cedido terreno a sistemas de tubería termoplástica y reticulada como el multicapa o el sistema Wishbor, que optimizan la velocidad y precisión del montaje mediante máquinas expandidoras.

"Wishbor me gusta mucho más, es una expandidora que tú abres la pieza y va todo mucho más rápido", explica sobre el salto tecnológico.

A esto se suma la electrificación de los equipos de mano mediante baterías de alta autonomía: "Radial y máquina de taladrar es esencial, y si te lo puedes permitir que sea a batería".

No obstante, la lógica de ensamblaje mantiene su esencia técnica: "A mí dame un picoloro y un par de tubos que te pueda hacer un puzle".

En los proyectos de obra nueva, la labor del fontanero resulta indispensable para conectar la ingeniería estructural con los sistemas de habitabilidad.

"Un fontanero que entra en obra nueva toca desde que están los ferrallas poniendo los hierros", señala Santiago sobre un proceso que abarca desde la instalación de bajantes de PVC hasta colectores y redes de distribución.

En definitiva, la digitalización de la edificación y la domótica dependen en última instancia de una ejecución física impecable.

Ninguna ciudad inteligente puede operar sin redes hidráulicas de alta tecnología instaladas con precisión por profesionales experimentados.