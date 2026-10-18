La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Jesús Hellín / Europa Press

Entró en vigor: el fichaje en el trabajo ya no se puede hacer en papel o en Excel, es obligatorio un sistema digital

Se acabó fichar de la manera de siempre. Las empresas ya no pueden recurrir al folio impreso de siempre con la firma a bolígrafo de cada trabajador, ni a las plantillas de Excel editables para registrar la entrada y salida de sus plantillas.

La nueva normativa RDL 8/2019 impone la obligación de usar un sistema de registro puramente digital, un cambio de reglas que afecta directamente a millones de empleados en su jornada laboral.

La medida busca erradicar las irregularidades en la contabilización del tiempo de trabajo, además de garantizar que cada hora realizada quede registrada de forma transparente.

Hasta ahora, la ley permitía métodos manuales para fichar, pero eso abrió la puerta a una falta de garantías en el tratamiento de los datos, lo que ha llevado a la exigencia de plataformas electrónicas, que son inalterables y cuyo acceso puede ser trazado.

Para los trabajadores, esto supone un cambio notable en el fichaje de entrada y salida; en cada ocasión, ahora estos registros se deben realizar mediante aplicaciones informáticas, software de gestión de recursos humanos, aplicaciones móviles con geolocalización opcional, o plataformas web.

Un detalle muy importante es que los sistemas biométricos, como el escáner de huella dactilar, no son obligatorios, y de hecho, quedan muy restringidos por las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos para proteger la privacidad de la plantilla.

Por lo tanto, el nuevo formato de fichaje solo requiere que el trabajador indique su presencia a través de un sistema informático, que puede ser también una app instalada en el móvil que pueda indicar que realmente estamos en el lugar de trabajo.

De la misma manera, las interrupciones y las pausas para el descanso quedarán reflejadas en el nuevo sistema, para determinar las horas exactas de trabajo efectivo. El fichaje digital se aplica por igual a las jornadas completas, parciales, al trabajo presencial y al teletrabajo.

Los empleados tienen el derecho de consultar estos registros en cualquier momento y de verificar que la información registrada concuerda con su jornada laboral real; las empresas tendrán que mantener almacenados estos datos durante un periodo de 4 años y ponerlos a disposición de los trabajadores, sus representantes legales e Inspección de Trabajo.

Una de las grandes novedades que permite este sistema es la conexión remota con la administración. Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede acceder a la información de los fichajes a distancia y sin necesidad de realizar una visita presencial a la sede de la compañía.