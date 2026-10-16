Gonzalo Bernardos, economista, sobre el impacto de la IA en el trabajo: "Si realizas tareas repetitivas, búscate otro empleo"

La acelerada evolución de la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo el mercado laboral a una velocidad sin precedentes.

A diferencia de anteriores revoluciones tecnológicas que transformaron el trabajo manual y la automatización en las fábricas, la llegada de los modelos de IA generativa y los agentes autónomos impacta directamente en las profesiones de "cuello blanco".

En este escenario, la tecnología deja de ser una mera herramienta auxiliar para convertirse en un motor capaz de asumir flujos completos de trabajo dentro del sector servicios.

El punto más crítico de esta transición afecta a las posiciones centradas en la gestión documental y el procesamiento sistemático de datos.

Sobre el futuro de estos perfiles, las declaraciones del economista Gonzalo Bernardos en el pódcast 'Inteligencia Artificial' resultan tajantes al señalar que "el que es contable ya se puede estar buscando otro trabajo".

De hecho, matiza señalando que "el que hace tareas administrativas repetitivas ya se puede buscar otro trabajo".

La misma contundencia se aplica a áreas donde la traducción automática y los modelos de lenguaje han alcanzado cotas elevadas de precisión, advirtiendo que "si usted es traductor" este perfil "no tiene ningún futuro" ni "volverá a trabajar como traductor".

Desde la perspectiva tecnológica y económica, la disrupción algorítmica debe entenderse como un salto cuantitativo de productividad.

Lejos de limitarse a la sustitución pura, la IA actúa como un asistente analítico que procesa volúmenes masivos de información para ayudar al profesional a "equivocarse menos" y liberarle de la carga monótona.

Este incremento de eficiencia mediante sistemas inteligentes es la clave para elevar el poder adquisitivo y permitir un reparto de horas que reduzca la jornada laboral, obligando a que "la IA trabaje por ti mucho más de lo que tú estabas trabajando".

Sin embargo, el periodo de transición exigirá una reestructuración profunda de las plantillas organizativas. La única respuesta viable ante la automatización es el aprendizaje permanente y la actualización de competencias.

Como destaca el propio análisis, "aquel que no sepa que se ha de formar continuadamente y se ha de ajustar a las necesidades del mercado de trabajo es que realmente no se ha enterado de qué va esto".

Quienes se vean desplazados por los algoritmos "van a tener que reconvertirse, van a tener que volver a buscarse la vida", desplazando el valor humano hacia el pensamiento crítico, la supervisión de modelos y la resolución de problemas complejos.

En definitiva, la disrupción digital no elimina la necesidad del talento humano, pero transforma radicalmente su función. La automatización absorberá las rutinas operativas, dejando el futuro laboral en manos de quienes sepan colaborar con la tecnología.