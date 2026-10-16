Carolina (29 años), de policía en Venezuela a electricista en España: "En mi primer trabajo aquí cobraba 1.980 € al mes"

Carolina Marrero, una joven electricista de 29 años, encarna la convergencia entre la solvencia técnica en obra y la marca personal digital, concretamente en las redes sociales.

Tras ser policía en Venezuela y radicarse en San Sebastián (España), dio un giro a su vida al formarse en electricidad e iniciar una trayectoria en la que ha acumulado miles de seguidores en TikTok e Instagram, plataformas que utiliza para visibilizar su trabajo y captar clientes directamente.

Sin embargo, recuerda que su inmersión laboral no fue sencilla tras completar casi 900 horas de formación teórica y práctica.

"En ese momento yo cobraba 1.980 euros que, para una persona que viene saliendo de la escuela, es muchísimo", rememora en el pódcast 'Sector Oficios' sobre su primer empleo en una empresa de reformas, donde asumía labores de electricista principal aunque la contrataran formalmente como ayudante.

La exigencia física de las reformas convencionales la llevó a establecerse como autónoma, enfocando su actividad en la actualización y seguridad de las instalaciones eléctricas.

Marrero defiende con rigor el cumplimiento de la normativa electrotécnica, promoviendo la sustitución de antiguos cableados de tela por centralizaciones modernas e impulsando la colocación de dispositivos de protección avanzados como diferenciales tipo AC y sobretensiones.

Para la profesional, el rigor técnico prima sobre el beneficio económico inmediato.

"Ese boletín me vale por 20 años. ¿Y si en 3 años se te prende fuego la casa?", advierte al denunciar el intrusismo y las certificaciones irregulares emitidas sin revisión previa.

Su posicionamiento en el entorno digital se consolidó tras asistir a la feria tecnológica Matelec, impulso que la llevó a potenciar su perfil profesional en Instagram y conectar con comunidades de electricistas de toda España.

"Estoy bastante contenta más allá de haberme creado las redes, de mostrar mi trabajo y de darle visibilidad a este sector", afirma sobre su impacto online.

Además de utilizar las redes sociales como canal de captación de proyectos sin intermediarios, aprovecha estas comunidades digitales para consultar esquemas y resolver incidencias complejas en tiempo real con otros profesionales.

Pese a su notable visibilidad en las plataformas digitales, Marrero defiende que la tecnología debe ser una herramienta de desarrollo profesional y no una distracción improductiva.

Por ello, anima a las nuevas generaciones a formarse en profesiones técnicas con alta demanda laboral.

"Animo a la juventud a que estudien, que se formen, que dejen el móvil a un lado, que dejen las redes sociales y dejen de darle al dedo para arriba viendo el TikTok", subraya.

La historia de Carolina Marrero evidencia cómo la capacitación técnica y la estrategia digital se alían para transformar un oficio tradicional en un modelo de éxito en la era digital.