Ángel, experto en vivienda: "Para ahorrar con el lavavajillas, no enjuagues los platos antes y evita los programas cortos"

El lavavajillas es uno de los electrodomésticos más eficientes del hogar, aunque no lo parezca; el problema es que la mayoría de la gente no lo sabe usar bien, ya sea por confusión sobre su funcionamiento o por mitos que hayan leído por Internet.

Por eso, siempre viene bien recordar exactamente cómo funciona un lavavajillas y qué podemos hacer para mejorar su eficiencia, tanto energética, como relacionada con el consumo del agua, y el vídeo publicado por Angel Blazquez de Electro Angel nos puede ayudar.

En el vídeo, el experto detalla varios trucos que podemos hacer ya con nuestro lavavajillas para mejorar su funcionamiento, evitar errores comunes y seleccionar los mejores programas para ahorrar.

Uno de esos errores comunes consiste en aclarar la vajilla bajo el grifo antes de meterla en el lavavajillas, una de esas cosas que hace mucha gente, muchas veces por costumbre, pero que no es nada recomendable.

Eso es porque, como explica Blazquez, "los detergentes modernos necesitan suciedad para agarrarse". Estos compuestos cuentan con enzimas que se adhieren a la suciedad para actuar de forma correcta.

Al aclarar los platos, estamos reduciendo la eficacia del detergente que estemos usando, además de añadir un consumo extra de agua que realmente no es necesario; en otras palabras, estamos gastando agua para obtener un resultado inferior.

Lo que sí deberíamos hacer es retirar los restos más grandes de comida con un cubierto o servilleta antes de colocar la vajilla en el interior.

Esto es solo el principio. La elección del programa de lavado es otro obstáculo en el que mucha gente cae, que suele optar por los lavados más rápidos y cortos; la lógica es que, de esta manera, vamos a consumir menos luz y agua porque el aparato va a estar encendido menos tiempo.

Sin embargo, en la práctica el ciclo ECO, como su nombre indica, es económico además de ecológico, pese a que suele tener una duración que ronda las 3 horas. Aunque funcione durante más tiempo, lo hace a una temperatura notablemente inferior, lo que disminuye el consumo eléctrico al no tener que calentar el agua tanto.

Blazquez advierte que los programas más cortos y rápidos se deben dejar para "vajilla poco sucia y para salir del paso" si realmente tenemos prisa, pero siempre con el conocimiento de que vamos a gastar más a cambio.

El mantenimiento de los componentes también es importante. La acumulación de restos en el filtro o la obstrucción de los brazos aspersores dificultan la circulación del agua; cuando esto ocurre, el dispositivo pierde fuerza y esto obliga a repetir el ciclo para eliminar la suciedad restante.

Otros consejos también son válidos y deberíamos seguirlos siempre, como evitar tirar la pastilla de detergente al fondo o abajo, ya que se va a disolver en el prelavado, o usar una cuchara para repartir bien la sal en el depósito.