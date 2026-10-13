Rubén, fontanero desde los 16 años y empresario: "Empecé cobrando 20 € a la semana; hoy un ayudante gana 1.400 € netos"

En un contexto tecnológico marcado por el debate sobre la inteligencia artificial (IA), la inflación salarial y la búsqueda de perfiles técnicos especializados, los oficios físicos esenciales experimentan su propia reestructuración económica.

Frente al mito de los márgenes desorbitados, la realidad operativa del sector muestra una presión creciente en los costes de contratación y en la tesorería.

Rubén Ariza, fontanero madrileño y fundador de su propia pyme con dos empleados en plantilla, analiza en el pódcast Sector Oficios las dinámicas salariales y los retos de escalabilidad de un sector donde el talento "de campo" cotiza al alza.

A los 16 años, la curva de aprendizaje de Rubén comenzó con una remuneración puramente simbólica: "Estuve los primeros meses, casi te diría que hasta el año, cobrando 20 euros a la semana".

En esa fase inicial en reparaciones para aseguradoras, la prioridad era la adquisición de competencias técnicas y el aprendizaje autónomo.

A medida que consolidó su autonomía en obra, su remuneración progresó desde un sueldo base de 1.000 euros mensuales como oficial hasta alcanzar los 1.800 euros en empresas de edificación y reformas.

Antes de establecerse por su cuenta, su empleador intentó retener su talento con una propuesta de 1.900 euros al mes, reflejando la alta competencia por perfiles cualificados.

El fontanero Rubén Ariza. Sector Oficios Podcast/YouTube Omicrono

Tras lanzar su empresa mediante la capitalización del desempleo para adquirir vehículos e instrumental técnico, Rubén se enfrentó a los costes reales de añadir capacidad operativa.

En el mercado actual, la estructura salarial de entrada se ha elevado de forma drástica: "Un aprendiz o ayudante está cobrando bruto 1.800 euros y de ahí, se le quedan netos, no llega a 1.500 euros".

Esta compresión salarial ha reducido la distancia entre perfiles júnior y sénior a un margen estrecho. "Entre un oficial y un ayudante ¿cuánto hay de diferencia? 100 o 150 euros", explica Rubén.

El fontanero, además, señala que, para justificar remuneraciones superiores, es imprescindible aportar una productividad equivalente en obra.

Al igual que en la pyme industrial y de hardware, la liquidez representa el principal cuello de botella. Los plazos de pago y las retenciones en las contratistas tensionan la tesorería diaria.

"Me retuvieron una factura de 10.000 euros y dije: 'Joder, ¿esto por qué?'", relata Rubén sobre un episodio en el que tuvo que pausar operaciones en cuatro obras simultáneas para forzar el cobro.

Con jornadas de más de 10 horas diarias que combinan ejecución en cliente, turnos nocturnos en infraestructuras complejas y gestión administrativa, el empresario enfatiza el esfuerzo necesario para sostener la estructura.

"Te toca a ti currar el doble muchas veces para eso", concluye.