Toni Reboredo, experto: "No lleves tu cartera en el bolsillo o el bolso, en cualquier sitio te pueden robar el dinero"

El pago sin contacto, o 'contactless', se ha convertido en una de las grandes innovaciones tecnológicas en las tiendas españolas, al permitir a los consumidores abonar el coste de su compra sin necesidad de pasar la tarjeta por el lector como había que hacer antes.

Hoy en día, es tan sencillo como pasar la tarjeta por encima del datáfono para realizar el pago; sin embargo, es importante recordar que en la seguridad, la facilidad de uso suele venir de la mano de más peligros potenciales.

El divulgador y experto en informática Toni Reboredo ha alertado a sus seguidores en redes sociales sobre esto, con una sencilla demostración de lo fácil que resulta sufrir un robo sin necesidad de violencia o incluso sin tener que pararnos.

En la demostración práctica, Reboredo enseña que lo único necesario es un datáfono como el de las tiendas. El atacante puede introducir el importe que quiera y tenerlo listo para cuando encuentre a su víctima.

A continuación, lo único que tiene que hacer el atacante es pasar el dispositivo cerca de la víctima, especialmente en zonas como la del bolsillo o por encima de un bolso; con que obtenga una distancia de apenas unos centímetros es suficiente para confirmar la transacción.

El problema se encuentra en la tecnología NFC (comunicación de campo cercano) que viene incluida en la mayoría de las tarjetas de crédito y débito en forma de un pequeño chip y una antena integrada que permiten leer los datos de la tarjeta cuando un dispositivo de lectura entra en el rango.

En España, la normativa permite realizar pagos contactless sin necesidad de introducir el PIN, aunque cuenta con un límite de 50 euros. Por lo tanto, el atacante solo debe introducir una cifra de 49,99 euros o inferior para obtener el pago sin que el usuario ni siquiera se dé cuenta.

El peligro de este ataque es que no es necesario siquiera que la víctima se encuentre en una tienda; es posible realizarlo en cualquier lugar público, aunque los ladrones suelen atacar en lugares concurridos en los que es común que la distancia entre personas sea más reducida, como "un bar lleno de gente, en el metro, en el autobús", según Reboredo.

Cómo evitar robos en la tarjeta

Para evitar que esto nos pase, tenemos varias alternativas. La que recomienda Reboredo es una cartera o funda equipada con protección de bloqueo RFID, que no deja pasar las ondas de radio que permiten leer los datos de la tarjeta.

Algunos modelos usan un recubrimiento metálico fino, habitualmente de aluminio, que actúa como una jaula de Faraday, bloqueando las ondas electromagnéticas e impidiendo que el datáfono pueda comunicarse con la tarjeta.

Otra opción es algo que cada vez más gente hace: pagar con el móvil. Todos los sistemas actuales permiten añadir la tarjeta de crédito o de débito a su apps de billetera y usarla en sus servicios de pago, como Apple Pay, Google Wallet o Samsung Wallet.

Una vez configurada, no hace falta que llevemos la tarjeta encima para poder pagar en cualquier sitio; y como el pago con el móvil sólo se activa una vez que desbloqueamos el dispositivo con Face ID, huella dactilar o PIN, no hay peligro de que alguien pueda escanear el móvil y obtener un pago.