Ángel, experto en hogar: "Si la lavadora no se abre, prueba con un cordón y una moneda antes de llamar al servicio técnico"

Uno de los contratiempos domésticos más frustrantes y habituales se produce cuando, tras finalizar un ciclo de lavado, la lavadora bloquea su puerta impidiendo sacar la ropa.

Ante esta situación, la primera reacción de muchos usuarios es contactar inmediatamente con un profesional, asumiendo un gasto imprevisto.

Para evitar este desembolso, el creador de contenido Ángel Luis Blázquez, conocido en redes sociales como @electro_angel_oficial, ha compartido una guía práctica para solucionar este problema de forma casera.

El especialista arranca su vídeo planteando el escenario habitual a sus seguidores: "¿No se abre la puerta de la lavadora? Te enseño dos trucazos para abrirla con una zapatilla y con una moneda".

La primera alternativa que propone el experto se basa en utilizar un elemento tan cotidiano como el calzado para liberar el mecanismo de cierre sin dañar la máquina.

Este método consiste en rodear con el cordón el perímetro de la puerta para desenganchar el pestillo interno.

El creador lo explica de forma muy gráfica y directa a través de sus redes sociales: "Primer truco: quítale el cordón a la zapatilla, métele el cordón y tira de ella".

Esta técnica de tracción suave permite desencajar el seguro que retiene la escotilla, solucionando el bloqueo en apenas unos segundos y sin necesidad de herramientas de taller.

Si esta primera opción de emergencia no surte efecto, el especialista detalla un procedimiento alternativo enfocado en el sistema de liberación manual que la inmensa mayoría de estos electrodomésticos incorporan en su zona inferior.

Para acceder a este mecanismo de seguridad, el profesional indica los pasos exactos que se deben seguir: "Segundo truco: coge una moneda y con ella baja esta tapa. Y con un destornillador baja esta palanquita".

Al accionar esta pequeña pestaña oculta habitualmente junto al filtro, el bloqueo electrónico se anula de inmediato. Como confirma el propio técnico en su demostración, al realizar este sencillo movimiento, "entonces la puerta se abrirá sola".

Sin embargo, antes de proceder con cualquiera de estos dos métodos manuales, el creador lanza una advertencia fundamental para evitar inundaciones accidentales en la cocina o el lavadero.

Subraya que es imperativo revisar el interior del tambor, ya que forzar la apertura con líquido acumulado generará un desastre en el suelo.

Su aviso es categórico: "Pero que no se te olvide un dato muy importante. Si tu lavadora tiene agua, antes de abrirla, quítale el agua".

Para vaciar el compartimento de forma controlada y segura, el experto aconseja utilizar el pequeño drenaje auxiliar, indicando a los usuarios que "coge esta manguera que es por donde desagua".

Con estas instrucciones, cualquier persona puede resolver un atasco habitual de la puerta sin recurrir a costosas facturas de asistencia.