José Ángel, especialista: "A partir de ahora hay un prefijo que va a identificar las llamadas que quieran venderte algo"

El problema del acoso comercial y la publicidad no deseada por teléfono ahora puede tener una solución en España. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha establecido una medida para combatir las dudas al recibir llamadas de números desconocidos en el móvil.

A partir del próximo 17 de octubre, entra en vigor la normativa que obliga a las empresas a utilizar una numeración específica de 9 cifras que empiece por el prefijo 400 cuando realicen llamadas con fines comerciales.

El periodista tecnológico José Ángel Cuadrado Roca ha advertido en su cuenta de Instagram sobre este significativo cambio que permitirá a los usuarios saber de antemano la intención del que llama antes de responder.

La principal ventaja para el usuario es la identificación instantánea de que la llamada tiene propósito publicitario. A partir del 17 de octubre, si recibimos una llamada de un número que empieza por 400, sabremos que se trata de una oferta o venta telefónica y podremos decidir mejor si contestar o ignorarla.

Sin embargo, hay que aclarar que no todas las llamadas de las compañías se realizarán con ese prefijo, ya que no es necesario para las llamadas relacionadas con la atención al cliente, soporte técnico, notificaciones de cambios de condiciones en contratos, ni renovaciones de servicio.

Por lo tanto, las compañías podrán seguir llamándonos con otros números, pero en ese caso están obligadas a que la llamada sea necesaria para cumplir su servicio o ayudar al cliente, y no para venderle nuevos productos o servicios.

Un detalle muy importante es que las líneas 400 no admiten llamadas entrantes. Si vemos que nos han hecho una llamada perdida y el número tiene el prefijo 400, no podremos devolver la llamada.

Esto se ha hecho para luchar contra una estrategia habitual de la publicidad engañosa, de hacer llamadas perdidas que duran muy poco y son imposibles de coger para que el propio usuario sea el que les llame.

La norma también exige a los operadores de telefonía que bloqueen todas las llamadas con fines comerciales si no usan el prefijo 400, como parte del plan gubernamental contra fraudes telefónicos que ya ha bloqueado 192 millones de llamadas y 17 millones de mensajes de texto.

Por lo tanto, a partir de ahora tenemos dos opciones si queremos evitar llamadas comerciales. Simplemente podemos fijarnos en el número, y si en ese momento no queremos hablar con un comercial, podemos ignorar la llamada.

Otra opción que tenemos es solicitar directamente a nuestra operadora que bloquee todas las llamadas con prefijo 400, algo que el experto recomienda si nuestra compañía telefónica lo permite.