Javier Dasí, ingeniero: "Como particular, no puedes ganar dinero con baterías y placas, pero puedes ahorrar 80 €"

El constante encarecimiento de la factura eléctrica y la volatilidad del mercado energético han llevado a muchos consumidores a buscar soluciones alternativas para reducir la factura de la luz.

La instalación de paneles solares suele ser la opción más recomendada, pero no siempre resulta viable por las normativas comunitarias o por la falta de espacio en la casa. Sin embargo, eso no significa que no podamos tener baterías.

El uso de baterías domésticas sin necesidad de disponer de placas solares está apareciendo como una estrategia muy eficiente para optimizar el gasto.

Como ha explicado el ingeniero y experto energético Javier Dasí, la clave de este sistema radica en la práctica del arbitraje energético a nivel particular; consiste en conectar un acumulador junto a un inversor programable directamente a la red eléctrica de la vivienda.

El equipo se configura de forma automatizada para adquirir y almacenar electricidad durante las horas valle, cuando la demanda cae y las tarifas se reducen de manera notable.

Posteriormente, durante las horas pico en la saque el precio alcanza sus tramos más elevados, el hogar consume la energía previamente almacenada en la batería en lugar de tirar directamente de la red eléctrica.

Según Dasí, el usuario puede programar el aparato para cargarse cuando la electricidad cuesta entre 3 y 5 céntimos de euro por kilovatio hora, y programar el vertido interno para las horas en las que el precio asciende a los 20 céntimos.

Esto reduce enormemente el coste diario de la luz, y gracias a la automatización, el usuario no se ve obligado a cambiar sus hábitos diarios ni a trasnochar para encender sus electrodomésticos.

Ganar dinero con las baterías

La popularidad de las baterías ha llevado a mucha gente a pensar en la posibilidad de ganar dinero vendiendo la energía que acumula con las placas solares. Sin embargo, Dasí aclara que eso no tiene mucho sentido.

A nivel particular, no es factible ganar dinero con estos sistemas, ya que es necesario que el usuario primero formalice su alta como pequeño productor energético; sin embargo, toda la burocracia y los costes de gestión asociados se comen rápidamente cualquier pequeño margen de beneficio que podamos obtener.

Por lo tanto, la verdadera ventaja de tener baterías conectadas a nuestras placas solares no llega mediante ingresos directos, sino con una reducción en la factura mensual.

En el ejemplo mostrado por Dasí, si un hogar registra un gasto habitual de 100 euros en su recibo de la luz, el uso programado de una batería puede reducir esa factura hasta los 20 euros. Eso es porque los 80 euros restantes los estamos consumiendo, o bien gratis por las placas solares, o con precios de las horas valle en la práctica.