Los expertos avisan: "Si tu baño es pequeño, el plato de ducha es la mejor opción para ganar espacio y ahorrar agua"

Reformar el baño es una de las decisiones más importantes al renovar una vivienda, y una de las dudas que más se repiten es si instalar un plato de ducha o conservar la bañera. Es una elección que condiciona el uso diario del cuarto de baño durante años.

Un vídeo publicado en TikTok por Grupo Inpescasa ha puesto el foco en esta cuestión con una pregunta directa: "¿Estás reformando tu baño y no sabes si elegir bañera o ducha?".

La respuesta de la compañía no es única, ya que depende del espacio disponible, de quién use el baño y de los hábitos de cada hogar.

Según explican los expertos en el vídeo, el plato de ducha "está recomendado cuando tienes un baño pequeño y necesitas ganar espacio".

En viviendas con metros limitados, sustituir la bañera por una ducha libera superficie y permite organizar mejor el resto de la estancia. Pero el argumento no se queda solo en el tamaño.

La firma añade que este elemento "se ajusta mejor a las necesidades de personas con movilidad reducida y ayuda a reducir el consumo de agua".

La accesibilidad y el ahorro de agua, dos factores cada vez más presentes en las reformas, juegan así a favor de esta alternativa.

La bañera, en cambio, mantiene su lugar en determinados hogares. Según el vídeo, "es apropiada cuando dispones de un espacio suficientemente grande y no necesitas ahorrar espacio".

Es decir, cuando el baño permite alojarla sin sacrificar comodidad ni circulación, sigue siendo una opción válida.

La presencia de menores es otro de los factores que inclinan la balanza. "Tener niños en casa es un motivo para optar por bañera, porque facilita el baño infantil", indica la compañía.

A ello suma un argumento ligado al bienestar cotidiano: "si te gusta relajarte después del trabajo, la bañera permite ese uso relajante".

Lejos de proclamar un ganador absoluto, el mensaje de la compañía invita a analizar tres variables antes de empezar las obras: los metros del baño, el perfil de las personas que lo usarán y la importancia que se da al ahorro de agua o al descanso.

Quien reforma un baño pequeño o piensa en la accesibilidad encontrará en el plato de ducha un aliado; quien dispone de espacio, tiene hijos pequeños o valora un rato de relax tras la jornada puede preferir mantener la bañera.

Conviene, por tanto, medir bien el espacio y pensar en el día a día antes de decidir.

En definitiva, la elección entre plato de ducha o bañera no es una cuestión de modas, sino de adaptar el baño a la vida real de quienes lo utilizan.