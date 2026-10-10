La TDT cambia para siempre con la llegada del 4K: vas a perder estos canales si no haces esto en tu televisor

La televisión en España vuelve a afrontar una gran transformación. El próximo 5 de noviembre, no solo llegarán nuevos canales, algunos en ultra alta resolución (UHD), sino que también se reorganizarán algunas frecuencias.

El efecto para el usuario final es que algunos canales pueden desaparecer de la TDT si no realiza una serie de pasos; pero es un cambio necesario para poder disfrutar de una calidad de imagen muy superior.

Para dar el salto a la resolución 4K, la TDT va a adoptar el estándar DVB-T2, que permite un uso más eficiente del espectro disponible al liberar la parte de las frecuencias donde en la actualidad se emiten varios canales simultáneamente.

Para la mayoría de los canales, el cambio es transparente para el usuario, y a partir del 5 de noviembre, varias cadenas se podrán ver en UHD sin necesidad de hacer absolutamente nada: Clan, DKISS, A3Series, BeMad y Boing ya han sido confirmados.

Sin embargo, hay dos excepciones: La 2 UHD y RNE Accesible, dos nuevos canales de RTVE que en realidad son la evolución de emisoras ya existentes (La 2 y RNE Para Todos), pero que debido al cambio, necesitan ser almacenados nuevamente en la memoria del televisor o sintonizador.

Por lo tanto, si no queremos perder acceso a La 2, tenemos que iniciar la resintonización en nuestro televisor el día 5 de noviembre a partir de las 08:00 hora peninsular española. El proceso es muy sencillo y consiste en usar el menú de configuración o ajustes de nuestro televisor para buscar nuevos canales.

Cada fabricante tiene un nombre diferente para esta funcionalidad, como Canales, Emisión, Instalación, Configuración o Sintonización, pero la idea es la misma, forzar al televisor a que busque los nuevos canales disponibles para que podamos acceder a ellos con el mando a distancia.

Cuando iniciemos el proceso, debemos asegurarnos de no apagar el televisor hasta que termine; solo entonces podemos ver la lista de canales y reordenarlos a los números que queramos.

La gran mejora del UHD

La ultra alta resolución es algo que ya llevamos años viendo en servicios por Internet como Netflix o YouTube, o en películas en Blu-Ray, pero que ha tardado mucho más en expandirse por la televisión tradicional.

El cambio va a representar un importante salto a la resolución 3840 x 2160 píxeles (conocida como 4K), aunque la mayoría de la gente probablemente agradecerá una mejora en la tasa de bits y las mejoras de color y contraste mediante HDR que vienen de la mano y que realmente supondrán la diferencia en cuanto a calidad de imagen.

Para poder ver la TDT en UHD, necesitamos tener un televisor de resolución 4K como mínimo, además de un sintonizador DVB-T2 (que la inmensa mayoría de los televisores disponibles ya tiene integrado).

Un detalle importante es que si nuestro televisor no alcanza esa resolución (por ejemplo, si es 1080p), no vamos a perder nada; los canales se seguirán viendo como siempre y no perderemos el acceso a los canales existentes, aunque sí que tenemos que realizar la resintonización como todo el mundo.

Eso es porque los datos demuestran que sólo el 68% de los receptores son compatibles con DVB-T2, y sólo el 36,6% de los hogares tiene un televisor UHD; así que las cadenas van a seguir emitiendo en HD convencional.