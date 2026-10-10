Los expertos coinciden: cocinar varios platos a la vez es el mejor truco para ahorrar energía y pagar menos con tu horno

La llegada del clima otoñal transforma por completo las costumbres culinarias en los hogares. Tras meses de platos fríos, la bajada térmica invita a recuperar las recetas calientes y las elaboraciones horneadas que reconfortan el ambiente.

En este escenario estacional, el horno recupera su protagonismo absoluto, aunque su uso frecuente suele generar preocupación por el impacto directo en la factura eléctrica.

Sin embargo, los expertos en eficiencia energética aseguran que renunciar a este electrodoméstico es un error.

La clave para disfrutar de la gastronomía de otoño sin arruinarse reside en aplicar estrategias inteligentes que optimicen cada encendido del horno al máximo.

El principal consejo de los especialistas para maximizar el rendimiento económico del aparato consiste en cambiar nuestra forma de cocinar.

Encender un equipo de tan alta demanda térmica para preparar una única ración resulta tremendamente ineficiente.

Por ello, la recomendación directa de los expertos de Indesit es exprimir cada ciclo de calentamiento para introducir varias elaboraciones de forma simultánea.

Una mujer usando el horno. EE

Al aprovechar el intenso calor del interior para hornear a la vez el plato principal, las guarniciones o incluso adelantar las comidas de los próximos días, se reducen drásticamente los encendidos innecesarios, logrando un ahorro contundente en el consumo de luz.

Aplicar esta técnica de cocción múltiple es hoy muy sencillo gracias a las actuales innovaciones de la industria.

Los modernos hornos multifunción integran sistemas avanzados que distribuyen el calor de manera completamente uniforme por todos los niveles de la cavidad.

Esta circulación precisa del aire caliente permite asar distintos alimentos al mismo tiempo sin que se produzca una mezcla de olores ni de sabores entre las bandejas.

Apoyarse en esta capacidad técnica facilita enormemente la organización del menú semanal en los hogares más ocupados, garantizando resultados perfectos con un gasto eléctrico notablemente inferior.

Además de aprovechar el espacio disponible, los técnicos señalan la importancia de corregir ciertos hábitos muy comunes durante el horneado. El error más penalizado es abrir la puerta constantemente para revisar el estado de la comida.

Cada apertura provoca una fuga masiva de calor, obligando a las resistencias a consumir electricidad extra para recuperar la temperatura perdida.

También aconsejan evitar el precalentamiento sistemático, reservándolo exclusivamente para las recetas que lo exijan por estricta necesidad.

En las preparaciones largas, el mayor acierto consiste en apagar el equipo unos minutos antes del final para aprovechar el calor residual y terminar el horneado a coste cero.

Para cerrar el círculo de la máxima eficiencia, el mantenimiento preventivo se vuelve fundamental.

Mantener el interior libre de grasa carbonizada es vital para que el calor se refleje correctamente.