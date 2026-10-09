Sergio Llorente, electricista: "Puedes ahorrar entre un 20 y un 30 % en la factura de la luz automatizando tu casa"

Dejar el termo eléctrico encendido todo el día es un hábito muy extendido en los hogares de España, pero también uno de los más fáciles de optimizar.

Así lo defiende Sergio Llorente, electricista que divulga en la red social TikTok, para quien automatizar la vivienda es la vía más sencilla de recortar el recibo.

Su diagnóstico es directo: "Todos sabemos que mantener un termo eléctrico 24 horas es escandaloso".

La cifra que maneja el electricista no es menor. Según explica, automatizando la vivienda "podrías ahorrarte entre un 20 y un 30 % en tu factura de la luz".

Se trata, en todo caso, de una estimación personal y no de un dato garantizado, ya que el resultado final dependerá del consumo, la tarifa contratada y los hábitos de cada hogar.

Llorente se adelanta a la objeción más habitual, la de quienes creen que basta con un programador horario: "Sí, Sergio, pones un relojito temporizado y ya está".

Sin embargo, esa solución tiene límites evidentes. Si alguien se marcha de viaje y olvida apagar el termo, el aparato seguirá funcionando en su ausencia.

Y si regresa a casa y no lo ha dejado encendido, se encuentra con el problema contrario, el de quien piensa: "Hasta que llegue y lo enchufe, no voy a poder ducharme, voy a tener que esperar".

La alternativa que propone son los enchufes inteligentes con sistema Zigbee, un protocolo de comunicación inalámbrica de bajo consumo muy utilizado en domótica.

Los dispositivos que menciona soportan cuatro mil vatios, un dato relevante para un aparato de consumo elevado como el termo eléctrico.

Con ellos, el control pasa al teléfono móvil: "Lo puedes programar con tu móvil, lo puedes activar, lo puedes desconectar, puedes hacer lo que quieras".

En la práctica, el usuario puede encender el agua caliente antes de llegar a casa y apagarla a distancia si se le olvida.

Para Llorente, la domótica basada en Zigbee no es una moda pasajera. "El sistema Zigbee ha venido para quedarse", sostiene, y por eso lo incorpora a su oferta profesional.

Conviene tener en cuenta que un enchufe inteligente no reduce por sí solo el consumo: el ahorro llega al evitar que el termo caliente agua cuando no hace falta.

Por eso resulta clave ajustar la programación a los horarios reales del hogar y comprobar la potencia máxima que admite cada dispositivo antes de conectarle aparatos de alto consumo.

De lo contrario, el ahorro prometido se queda en una simple comodidad.