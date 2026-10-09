Los expertos avisan: "Tener un congelador viejo encendido en el garaje puede costarte hasta 60 € al año en la factura de luz"

Es uno de esos electrodomésticos que damos por olvidados: el congelador viejo tipo arcón que acaba en el garaje, lejos de la vista y del ruido.

Sin embargo, expertos de la empresa Pistris Energy advierten en un vídeo de TikTok de que puede pesar más de lo esperado en el recibo.

Su mensaje es claro: "Ese congelador viejo del garaje te está costando más de lo que crees".

Los especialistas parten de una duda que muchos hogares comparten: "Seguro que tienes un congelador viejo en el garaje de tu casa y no sabes qué es lo que más te sube en la factura de la luz".

Y apuntan a una costumbre muy extendida como parte del problema: "Lo escondemos ahí para que no moleste, sin saber que puede ser uno de los grandes consumidores silenciosos de la casa".

Los números que ofrecen son concretos: "Un congelador entre 200 y 500 kilovatios hora al año, lo que como mucho te puede suponer hasta 60 euros al año".

Conviene leer bien esa cifra. Los 60 euros son el coste máximo de tener el congelador funcionando durante todo el año, no un sobrecoste por colocarlo en el garaje.

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Es decir, ese gasto lo generaría también en la cocina o en cualquier otra estancia de la vivienda. El matiz llega con la ubicación.

Según los expertos, el garaje agrava la situación en la época de calor: "Los garajes en meses como junio, julio y agosto son zonas muy cálidas y en España incluso mayo o septiembre".

La razón está en el funcionamiento del propio aparato: "Cuanto más calor hace fuera, más tiene que trabajar el compresor para mantener ese congelador a la misma temperatura".

La ventilación, además, resulta decisiva. "En agosto, un garaje sin ventilación puede ser una sauna", describen los expertos de la empresa.

Los especialistas resumen el efecto sobre el consumo con una idea: "cuanto más calor hace en un garaje sin ventilación, más tiene que trabajar el compresor para mantener la temperatura, disparando el gasto justo en los meses de más calor".

En otras palabras, el calor del garaje puede encarecer ese gasto de partida precisamente cuando más aprieta el verano.

El consejo final va dirigido a quienes colocaron allí el aparato por comodidad: "Si lo pusiste ahí para que no moleste, ve replanteándote por qué estos meses te va a consumir mucho más".

Un mensaje que invita a revisar dónde está el congelador y en qué condiciones trabaja.

Conviene recordar que las cifras proceden de la propia empresa y que el consumo real de cada aparato dependerá de su modelo, su antigüedad y la tarifa de luz contratada.