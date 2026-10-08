Carlos Lull, electricista: "No firmes ningún presupuesto para instalar paneles solares en tu casa sin mirar estas 4 cosas"

El interés por la energía solar se ha disparado en los últimos meses, coincidiendo con el aumento en la factura de la luz y el deseo de reducir la huella de carbono en el hogar. Sin embargo, antes de dar el paso es necesario pensárselo un poco primero.

El electricista Carlos Llull ha publicado un vídeo en sus cuentas de redes sociales en el que advierte a los potenciales clientes que nunca deberían firmar un presupuesto sin comprobar antes ciertos aspectos técnicos.

El primer factor importante que destaca el experto es el análisis detallado del consumo eléctrico de la vivienda. Un error recurrente es que simplemente pongamos las placas que caben en el tejado; que el cálculo del presupuesto se base únicamente en la superficie disponible.

Qué saber antes de instalar placas solares

Sin embargo, Lull explica que la dimensión correcta de la instalación dependerá estrictamente de cuánta energía se consume, y fundamentalmente, en qué franjas horarias se realiza ese consumo.

Si no tenemos en cuenta ese detalle, podemos terminar con una instalación muy ineficiente que realmente no aprovecha la energía del sol en las horas que la necesitamos, o en un presupuesto demasiado elevado para lo que necesitamos.

El segundo aspecto crítico es la infraestructura de la propia vivienda. La orientación del tejado, la presencia de sombras provocadas por elementos cercanos, y el tipo de anclaje de la estructura, son todos elementos vitales para el rendimiento de las placas.

Una mala ubicación del sistema va a reducir de forma notable la generación de energía, mientras que una fijación inadecuada de los soportes puede generar problemas graves de filtraciones de agua o goteras a medio plazo.

Tampoco debemos olvidarnos del inversor solar, el componente encargado de transformar la corriente continua producida por las placas en corriente alterna, que es la que se usa para el consumo doméstico.

A la hora de verificar el inversor, no basta con consultar su potencia máxima; también hay que verificar que el equipo cuente con compatibilidad para conectar baterías si las queremos en el futuro, si cuenta con función de respaldo o 'backup' ante caídas de la red, y si permite realizar ampliaciones del sistema si las necesidades del hogar cambian.

Hablando de la batería, Lull aclara que no siempre es necesaria en una instalación con placas solares; la decisión de comprarla o no debe tomarse en base a nuestras necesidades concretas.

En concreto, el experto recomienda guiarnos por nuestras prioridades: si el propósito principal de tener unas placas es únicamente el ahorro económico diario, o si en cambio realmente necesitamos garantizar el suministro de electricidad durante un posible apagón de la red.