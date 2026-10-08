Alemania logra un gran hito: construye el aerogenerador más alto del mundo con 365 metros para capturar fuertes vientos

El sector de las energías renovables acaba de presenciar una auténtica hazaña de la ingeniería moderna que promete cambiar las reglas del juego.

En la localidad de Schipkau, situada en el estado alemán de Brandeburgo, se ha completado la imponente estructura del GICON Höhenwindturm, un coloso aerogenerador que ha alcanzado su altura definitiva de 365 metros.

Para poner esta extrema magnitud en la perspectiva adecuada, basta señalar que la instalación supera en aproximadamente 35 metros a la emblemática antena de la Torre Eiffel, coronándose de manera indiscutible como el aerogenerador terrestre más alto construido hasta la fecha.

Sin embargo, el verdadero objetivo de esta faraónica obra no es batir un mero récord mundial, sino acceder a un recurso natural de incalculable valor que las instalaciones convencionales apenas logran rozar.

El secreto fundamental de este disruptivo proyecto reside en los 300 metros de altura a los que se ubica exactamente su buje o rotor.

Cerca de la superficie terrestre, factores habituales como los edificios, la vegetación y las irregularidades del relieve generan fricción y turbulencias que frenan constantemente las corrientes de aire.

Al elevar la maquinaria a estas nuevas cotas, dichas barreras físicas desaparecen por completo, dando paso a vientos considerablemente más rápidos y, sobre todo, mucho más regulares.

Dado que la potencia disponible aumenta con el cubo de la velocidad del viento, las estimaciones técnicas apuntan a que una turbina colocada a esta altitud puede capturar casi el doble de energía eléctrica anual manteniendo el mismo diámetro de rotor.

El origen de esta revolución resulta igualmente fascinante, ya que parte de los estudios de Horst Bendix, un ingeniero de más de 90 años que, tras jubilarse, continuó investigando incansablemente el potencial eólico de gran altura.

Su concepto fue presentado en 2019 a SPRIND, la Agencia Federal Alemana para la Innovación Disruptiva, que unió fuerzas con GICON.

Para validar la teoría empíricamente antes de acometer la construcción, se levantó un mástil de medición en Klettwitz que, entre mayo de 2023 y mayo de 2024, confirmó que a mayor altura el viento disponible era notablemente superior.

Erguir una mole de tales dimensiones plantea un desafío logístico extraordinario que haría prácticamente imposible el uso de grúas tradicionales.

Para sortear este obstáculo, los desarrolladores optaron por un ingenioso sistema basado en una torre interior telescópica.

Mediante un mecanismo especial de cables, la estructura central fue izada desde el interior del armazón exterior hasta quedar firmemente anclada.

Esta solución, que recuerda al despliegue de una antena de radio, resulta clave para que el modelo sea técnica y económicamente replicable.

Además, abre la puerta a la creación de parques eólicos de dos pisos: las turbinas clásicas continuarían operando a su altura habitual, mientras que estos nuevos gigantes exprimirían las capas atmosféricas superiores, existiendo un potencial de hasta 4.000 instalaciones en recintos alemanes ya operativos.

Aunque la unidad piloto que arrancará sus pruebas contará con 3,8 megavatios de potencia nominal, las futuras versiones aspiran a superar holgadamente la barrera de los 7 megavatios.

Levantado simbólicamente sobre Lusacia, una histórica región minera de extracción de lignito, este titán de acero tiene ahora que demostrar su verdadera viabilidad económica.

Su puesta en servicio oficial está fijada para noviembre de 2026, fecha en la que comenzará a recabar datos críticos sobre mantenimiento, resistencia estructural y producción real para liderar el futuro energético.