Japón crea una carretera que recarga coches eléctricos conforme circulan: puede ser el final de los cargadores

La dependencia de los puntos de carga sigue siendo uno de los mayores inconvenientes para los propietarios de coches eléctricos. Hasta ahora, los esfuerzos de la industria se han centrado en mejorar la velocidad de carga, con nuevos cargadores y baterías.

Sin embargo, hay otra idea que siempre ha estado presente pero que no se ha explorado mucho, y ahora Honda, en colaboración con Taisei y Taisei Rotec, pretende comprobar su verdadero potencial: recargar el coche mientras está en movimiento.

La división de I+D de Honda ha presentado un nuevo sistema de transferencia de energía inalámbrica en carretera, que recarga las baterías durante la marcha; esto evita tener que detener el coche para obtener más autonomía en nuestro viaje.

Recargar sin parar el coche

La tecnología se basa en el acoplamiento magnético, y usa unidades emisoras que son integradas directamente en el asfalto. La segunda pieza del sistema se encuentra en los propios automóviles, con un receptor en la parte inferior del chasis que recibe la corriente eléctrica.

Aunque, como ya hemos dicho, esta no es la primera vez que se plantea algo semejante, el sistema desarrollado por Honda destaca por ser el primero del mundo en integrar el inversor y la bobina dentro de una misma unidad transmisora subterránea.

Este conjunto es capaz de operar con una red de distribución en corriente continua que optimiza el flujo energético, además de facilitar el proceso de construcción e integración del sistema en las autopistas ya existentes, sin necesidad de construir nuevas carreteras.

Las pruebas iniciales ya han demostrado que la infraestructura soporta el paso constante de tráfico pesado, incluyendo camiones comerciales con un peso de hasta 20 toneladas. En su fase de desarrollo técnico, el sistema tiene el objetivo de transmitir hasta 150 kilovatios de potencia, una cifra que iguala e incluso supera la capacidad de muchos cargadores públicos.

Funcionamiento del sistema de recarga en autopista Honda Omicrono

Esto es importante porque significa que el sistema no funciona únicamente como un apoyo a los cargadores ya existentes, sino que puede servir como la única vía de recarga durante el trayecto, sin necesidad de pararse a recargar en ningún momento.

Esta puede ser la salvación de millones de conductores, que ya no tendrán que planear sus viajes largos teniendo en cuenta la localización de los cargadores públicos o el tiempo que van a estar parados esperando a que la batería se llene lo suficiente.

Las pruebas prácticas darán inicio a finales del 2027 en el circuito de pruebas de Tamura, donde el sistema sufrirá el equivalente a 1 millón de impactos de rueda para certificar la durabilidad del pavimento con el sistema instalado.

A continuación, las tres empresas participantes integrarán esta tecnología en la autopista de Tateyama, en la prefectura de Chiba, donde se harán las primeras pruebas oficiales en vías públicas.

A largo plazo, los ingenieros quieren reducir el tamaño y el peso de las baterías aprovechando este sistema. Si la carretera puede suministrar energía constante, no será necesario que los coches tengan baterías tan grandes y pesadas, mejorando la eficiencia.