España da una lección: crea un invento pionero que enfría 20 grados un contenedor marítimo al sol sin gastar electricidad

El implacable sol sobre las estructuras metálicas siempre ha supuesto un desafío mayúsculo para la industria, obligando a un gasto energético desmesurado en climatización.

Sin embargo, el panorama logístico y tecnológico podría estar a punto de cambiar drásticamente gracias al ingenio nacional.

En un contexto de calentamiento global y búsqueda de eficiencia, una empresa nacida en Barcelona ha logrado lo que parecía imposible: enfriar grandes superficies expuestas a la radiación extrema utilizando únicamente los principios de la física y sin consumir un solo vatio de energía eléctrica.

La responsable de este hito es Cooling Photonics, una compañía surgida del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, que ha desarrollado una innovadora lámina de refrigeración radiativa pasiva bautizada como CoolPly.

Para demostrar su viabilidad fuera del entorno controlado del laboratorio, el sistema se ha sometido a una rigurosa prueba en las instalaciones de Valenciaport utilizando contenedores marítimos.

La lámina CoolPly. Fundación Valenciaport, Transbase Soler y Opentop Omicrono

Durante más de dos semanas consecutivas bajo el abrasador sol estival, los sensores independientes registraron datos que no dejan lugar a dudas.

Mientras un contenedor sin proteger se convertía en un auténtico horno superando los 53 grados centígrados, la unidad recubierta con esta fina película apenas sobrepasó los 34 grados.

En la jornada más crítica, la barrera logró una espectacular reducción térmica de 22 grados, una cifra asombrosa para un sistema totalmente inerte.

Usar el cielo como sumidero térmico

El funcionamiento de este revolucionario material reside en su doble capacidad de gestión de la temperatura.

A diferencia de un aislante tradicional que simplemente intenta frenar el intercambio de calor entre el exterior y el interior, esta lámina adhesiva actúa de forma proactiva.

Por un lado, está diseñada para reflejar la inmensa mayoría de la radiación solar antes de que impacte y caliente la superficie metálica.

Por otro lado, facilita la expulsión del calor que ya se ha acumulado mediante radiación infrarroja, aprovechando un fenómeno óptico conocido como ventana atmosférica.

De este modo, la tecnología consigue utilizar el propio firmamento como un gigantesco sumidero térmico, permitiendo que la radiación escape hacia la atmósfera.

Todo este complejo proceso termodinámico se condensa en un material resistente que libera la energía sin requerir compresores, molestos ventiladores, líquidos refrigerantes ni conexiones a la red.

Su mayor ventaja práctica reside en su formato de instalación: basta con limpiar la superficie deseada y pegar la película protectora directamente sobre la estructura.

n contenedor envuelto con CoolPly. Fundación Valenciaport, Transbase Soler y Opentop Omicrono

Las implicaciones de este avance español trascienden con creces el transporte marítimo. Al tratarse de un revestimiento diseñado para aplicarse sobre infraestructuras ya construidas, su potencial industrial resulta inmenso.

Armarios de telecomunicaciones en zonas remotas, trenes de pasajeros, instalaciones fotovoltaicas o inmensas cubiertas de naves logísticas podrían rehabilitarse térmicamente en cuestión de horas.

Disminuir la temperatura de funcionamiento en estas instalaciones críticas no solo evita fallos por estrés térmico, sino que reduce la dependencia del mantenimiento constante.

Los creadores del proyecto aclaran de forma realista que esta lámina no busca sustituir a los motores frigoríficos encargados de transportar medicamentos o alimentos congelados, pero su papel como escudo preventivo es incuestionable.

Al rechazar de forma natural una cantidad tan masiva de radiación, los equipos de aire acondicionado convencionales necesitarán muchísima menos potencia para mantener el frío interior.