China crea una batería para coches eléctricos que recarga 100 kilómetros de autonomía en apenas 1 minuto

La adopción de los coches eléctricos en España continúa a buen ritmo, pero podría ser mucho mejor; y es obvio que los consumidores aún tienen en mente el problema de tener que recargar las baterías, un proceso mucho más largo que simplemente repostar combustible.

Ahora, el especialista chino Sunwoda ha presentado una nueva batería que pretende acabar con esa molestia, reduciendo los tiempos de carga a apenas unos minutos. Se llama Xingchi Supercharge Battery 2.0 y alcanza velocidades de carga sin precedentes.

Esta batería se basa en una química de litio-ferrofosfato, también conocida como LFP, orientada a vehículos de turismo. El paquete mostrado por el fabricante consta de 264 celdas prismáticas, alcanza una capacidad de 98,8 kWh y opera con una tensión de 844,8 V.

La gran novedad de esta versión reside en su capacidad para admitir tasas de carga extremadamente altas, denominadas 15C, lo que en la práctica supone una recarga a potencias picos teóricas superiores a 1,5 MW gracias a una corriente máxima declarada de 1.800 A.

Con semejantes cifras, los tiempos de espera se reducen de forma drástica. Según la empresa, la batería puede pasar del 10 al 70 % de su capacidad en sólo 5 minutos. Para llegar del 10 al 97 %, la espera asciende a tan solo 9 minutos.

Todo esto se traduce que, según afirma el fabricante, con solo 1 minuto de conexión sea posible recuperar unos 100 km de autonomía en condiciones favorables.

Otro de los problemas de los vehículos eléctricos es la degradación del rendimiento en climas fríos, pero la compañía afirma haber resuelto en parte esta limitación.

En pruebas realizadas a una temperatura extrema de -20 °C, el sistema requiere 15 minutos para completar la carga desde el 10 hasta el 97 %. En cuanto a la durabilidad, el fabricante asegura que la batería soporta 1.500 ciclos de carga y ofrece garantías pensadas para durar 10 años o un recorrido equivalente a 300.000 km.

La batería Xingchi Supercharge Battery 2.0 Sunwoda Omicrono

El obstáculo más importante para implementar esta tecnología en el día a día no se encuentra en el propio coche, sino en la infraestructura de suministro; y es que millones de coches con esta batería conectados al mismo tiempo supondrían un estrés en la red nunca visto.

Para transferir potencias de más de 1 MW sin colapsar la red eléctrica, la marca plantea un ecosistema compuesto por cargadores de alta potencia refrigerados por líquido, paneles fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías estacionarias que ayuden a absorber los picos de demanda energética.

Por eso, la batería solo es una parte de la propuesta de Sunwoda. La instalación de una red global de 10.000 estaciones de recarga de megavatios para finales de 2027 es la otra gran pieza del puzle.

La intención de la marca es que estas estaciones sean universales y puedan dar servicio a vehículos eléctricos con baterías de otros fabricantes, aunque, por ahora, no hay detalles concretos de qué modelos estrenarán esta Xingchi Supercharge 2.0.