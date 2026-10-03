Alberto Sin, experto en electrodomésticos de BSH: "Un horno ya reconoce el alimento y programa la cocción él sólo"

El concepto de los electrodomésticos conectados en España ha evolucionado drásticamente desde sus inicios hasta convertirse en herramientas centradas en la utilidad real, la conveniencia y el ahorro energético del hogar.

Todavía existen barreras como la privacidad, la complejidad técnica o la pereza inicial del usuario, sin embargo la industria busca superar estos obstáculos mediante tecnologías intuitivas y configuraciones automatizadas.

Es aquí donde entra en juego la inteligencia artificial para cristalizar en una utilidad real. En funciones como reconocimiento de alimentos, adaptación del sistema o gestión energética.

Para conocer un poco más a fondo esta experiencia del hogar digital en EL ESPAÑOL - Omicrono hablamos con Alberto Sin, Head of Business Category Free Standing en BSH Electrodomésticos España.

¿Ha cambiado el concepto de electrodoméstico conectado en España? ¿qué papel juega hoy dentro del hogar digital?

Sí, ha dado un giro radical. A principios del 2000, la conectividad era una excentricidad tecnológica, que se mostraba en ferias o centros Comerciales. Hoy, el concepto ha madurado hacia la utilidad real, la conveniencia y el ahorro.

Este gran avance se entiende a través de cuatro hitos clave, que casi ya nos pasan desapercibidos y que han resuelto los grandes desafíos de la industria. Conexión, superamos el cableado inicial gracias a la estandarización del WiFi; control, gracias al smartphone puso un centro de control intuitivo y permanente en el bolsillo de cada usuario; interacción con los altavoces inteligentes y el control por voz; así como la proactividad, donde nos encontramos con la IA, cuando el electrodoméstico deja de ser pasivo. Por ejemplo, hoy un horno te reconoce el alimento y programa él sólo la cocción y se apaga al finalizar.

Horno Bosch Serie 8 BSH

¿Qué perfil de consumidor está adoptando antes los electrodomésticos con funciones inteligentes?

Es fundamental desmontar un mito: hoy en día, una gran parte de los consumidores compran un electrodoméstico conectado sin haberlo buscado activamente. Compran un aparato que encaja en su presupuesto balanceándolo con sus necesidades tanto funcionales como estéticas y en muchas ocasiones la conectividad ya viene incluida "de serie".

Es un consumidor pasivo que descubre las ventajas de la aplicación de conectividad semanas o meses después de tener el aparato en casa.

Si nos fijamos en quiénes deciden activamente exprimir y conectar estos aparatos desde el primer día, vemos tres perfiles muy claros: buscadores de eficiencia, foodies tecnológicos y buscadores de conveniencia.

Vemos tres perfiles muy claros: buscadores de eficiencia, foodies tecnológicos y buscadores de conveniencia.

¿Hasta qué punto los usuarios españoles aprovechan realmente las funciones avanzadas de los electrodomésticos conectados?

Si analizamos el uso real diario en España, las funciones que realmente se aprovechan se dividen mayormente en dos de los tres territorios mencionados anteriormente: la conveniencia y el ahorro, siendo este último el más utilizado con diferencia por el consumidor nacional.

¿Juega el smartphone un papel clave como centro de control del hogar, o vamos hacia un 'hub' que tenga todo conectado?

El smartphone sigue siendo nuestra "sala de control de bolsillo" más habitual junto con las tablets y los altavoces inteligentes a cierta distancia, que coexisten en el hogar con uso indistinto de uno u otro en función del momento.

La propia experiencia real del mercado nos ha demostrado que forzar un hardware específico como centro físico del hogar no es bien aceptado.

El usuario no quiere otro dispositivo "específico" ocupando espacio físico en la encimera de su cocina y opta más por una posición más fluida.

Home Connect APP BSH

La inteligencia artificial está en todas partes, ¿cómo se está aplicando en electrodomésticos de consumo?

Es fundamental empezar haciendo una profunda autocrítica como industria: la palabra "inteligente" se ha sobreutilizado y vendido de forma muy incorrecta. Durante años, se ha confundido o utilizado esta palabra de forma indistinta e intercambiable con "automático".

Que un electrodoméstico ejecute un algoritmo o un árbol de decisión lógico no lo convierte en inteligente. Si una lavadora pesa la ropa y añade agua en proporción, o si un aparato responde de forma reactiva a una regla del tipo "si pasa X, entonces haz Y", estamos ante una automatización excelente y muy útil, pero no ante inteligencia.

De hecho, en la gran mayoría de las situaciones cotidianas no hace falta más que un buen algoritmo; forzar la IA ahí es puro marketing. La verdadera inteligencia no consiste en seguir instrucciones pregrabadas, sino en la capacidad de aprender del entorno, adaptarse al feedback del usuario y tomar decisiones proactivas no escritas de antemano.

En la gran mayoría de las situaciones cotidianas no hace falta más que un buen algoritmo; forzar la IA ahí es puro marketing

¿Cómo ayudan los nuevos electrodomésticos a reducir gastos?

Tenemos que hablar de SmartStart, nuestro gestor de energía. Se adapta de manera inteligente al perfil de cada usuario bajo dos lógicas de funcionamiento:

Por un lado el ahorro económico pensando en tarifas indexadas o por tramos. Monitoriza el mercado y arranca el aparato automáticamente en el minuto más barato dentro del rango horario que decida el usuario. Desplazando de manera inteligente los ciclos de lavado, secado y lavavajillas a las horas valle, el ahorro neto estimado es más que significativo.

Por otro lado la sostenibilidad activa que, para usuarios con tarifas planas o con alta conciencia ecológica, es capaz de monitorizar el mix de generación eléctrica y activa el ciclo cuando la red nacional utiliza un mayor porcentaje de energías renovables, reduciendo drásticamente la huella de carbono de cada ciclo.

Además, la gran ventaja de experiencia de usuario es que se elimina la fricción por completo: configuras tu preferencia una vez en la app y a partir de ese momento solo tienes que pulsar el botón de inicio físico en el propio aparato. Él ya está preconfigurado y "sabe" qué hacer.