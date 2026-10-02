Soporte de móvil para el coche. El Androide Libre

Está en vigor: la DGT ya multa con 100 euros a los conductores que lleven mal colocado el soporte del móvil en el coche

La progresiva integración de sistemas de infoentretenimiento como Android Auto o Apple CarPlay ha transformado profundamente los hábitos al volante.

A pesar de que las pantallas de los coches son cada vez más grandes y avanzadas, un simple vistazo al tráfico diario revela una realidad incontestable.

Y es que millones de conductores continúan utilizando su teléfono móvil personal como navegador GPS principal o para gestionar llamadas en ruta.

Esta dependencia tecnológica mantiene a los soportes para teléfonos como un accesorio muy habitual en los salpicaderos.

Sin embargo, lo que muchos usuarios perciben como una solución cómoda, práctica y totalmente inofensiva, entraña en realidad serios riesgos legales bajo la estricta normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), que vigila las distracciones y la falta de visibilidad.

La ley actual no prohíbe el uso de estos soportes ni exige una homologación técnica específica, pero el Reglamento General de Circulación es muy contundente en su artículo 19.

Dicha normativa establece que el conductor debe mantener en todo momento un campo de visión directo y despejado.

Estos accesorios para el móvil son imprescindibles para tu coche: todos cuestan menos de 50 euros Val Britaus Unsplash

Por tanto, la ubicación del dispositivo es una cuestión fundamental de seguridad vial.

Si un agente de tráfico determina que el accesorio entorpece tu visibilidad de la carretera, te enfrentarás a una sanción económica de 100 euros.

Para evitar estas penalizaciones, la DGT advierte que está terminantemente prohibido fijar el smartphone en el centro del parabrisas, en la parte más alta del cristal o pegado al retrovisor interior.

Estas ubicaciones generan peligrosos puntos ciegos. Tampoco debe instalarse jamás en áreas que puedan interferir con la apertura de los airbags.

Soportes recomendables

Si necesitas llevar la pantalla a la vista de forma legal, las opciones más seguras frente a las multas son los soportes que se acoplan a las rejillas de ventilación.

Al quedar por debajo de la línea del parabrisas, la visión exterior permanece limpia.

También resultan plenamente válidos aquellos anclajes fijados en el lateral del salpicadero o en la consola central, siempre que proporcionen estabilidad y no dificulten el acceso rápido a los mandos principales del vehículo.

Ubicar el teléfono en un sitio legal es solo el paso previo.

Las autoridades recuerdan la norma más estricta: manipular la pantalla táctil mientras conduces, incluso si el móvil reposa en un soporte reglamentario, está considerado como una infracción grave.

Teclear una dirección o leer un texto en marcha supone una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carné. Si decides sostenerlo directamente con la mano, el castigo se eleva a 6 puntos.

Tu única interacción permitida durante el trayecto es exclusivamente mediante el uso de comandos de voz.