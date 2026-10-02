Los expertos coinciden: "La inducción puede consumir hasta un 30 % menos que la vitro, que tarda y gasta más"

A la hora de equipar o renovar una cocina, una de las decisiones más habituales y que mayor impacto tendrá en el presupuesto doméstico a largo plazo es la elección del sistema de cocción: si vitrocerámica o inducción.

A simple vista, las superficies negras y pulidas pueden resultar prácticamente idénticas, lo que lleva a muchos consumidores a tomar una decisión basada únicamente en el precio inicial del electrodoméstico en la tienda.

Sin embargo, la popular cuenta de divulgación 'ConcepLuz' en TikTok ha querido zanjar este debate de una vez por todas con una advertencia clara para los usuarios.

Tal y como señalan en su vídeo, aunque "vitrocerámica o inducción parecen iguales, pero en el consumo no tienen nada que ver".

Esta premisa fundamental es la clave para entender por qué elegir el modelo equivocado puede salir muy caro con el paso de los años.

Para comprender la verdadera magnitud del ahorro, resulta imprescindible saber cómo funciona internamente cada una de estas tecnologías y cómo gestionan el calor.

El gran problema del sistema tradicional radica en su ineficiencia térmica durante el proceso de calentamiento.

Según detallan desde este perfil de expertos, "la vitrocerámica calienta el cristal y luego la olla, por eso pierde más energía".

Este paso intermedio provoca una dispersión del calor que alarga los tiempos de espera frente a los fogones de manera innecesaria.

Frente a este modelo obsoleto, la tecnología magnética ofrece una solución mucho más avanzada que optimiza cada vatio de electricidad.

La gran ventaja es que "la inducción, en cambio, calienta directamente el recipiente, así que es mucho más eficiente", eliminando el cristal como intermediario y concentrando toda la potencia en los alimentos.

Esta notable diferencia técnica tiene una traducción directa y contundente en el recibo de la luz a final de mes.

Los datos que arroja el análisis de los expertos no dejan lugar a dudas sobre cuál es la inversión más inteligente para cualquier hogar, afirmando que el resultado es que "la inducción puede consumir hasta un 30% menos que la vitro".

Esto significa que preparar las comidas diarias supone un gasto económico significativamente mayor si no contamos con el sistema adecuado.

Como bien resumen en la publicación, si nos encontramos "haciendo el mismo plato, la vitro tarda más y gasta más".

Placa de inducción. Jacinto Araque Berlín (IFA)

Por el contrario, el sistema de inducción logra que la superficie se caliente mucho antes y "se apaga al instante" en cuanto retiramos la sartén, evitando el calor residual desaprovechado.

En un contexto donde optimizar el uso de los electrodomésticos se ha vuelto una prioridad para muchas familias, la conclusión a la que llegan los especialistas es simple, pero tremendamente efectiva: a "menos tiempo encendida, menos euros en la factura".

Aunque el coste de compra de una placa de inducción pueda ser ligeramente superior, la amortización está garantizada gracias a esta drástica reducción en el gasto eléctrico.

Por todo ello, el consejo definitivo de estos profesionales para quienes duden qué electrodoméstico instalar no deja margen para la interpretación: "si puedes elegir, sin duda, la inducción ahorra más y es más rápida".