Enric Serrano, policía y divulgador de seguridad: "Si publicas una foto clara de tus llaves de casa, te pueden robar"

Compartir nuestros logros en las redes sociales se ha convertido en un acto cotidiano, pero algunas publicaciones esconden riesgos que pasan completamente desapercibidos para la mayoría de los usuarios.

Uno de los errores más comunes y peligrosos es fotografiar las llaves de nuestra nueva vivienda o vehículo para celebrar una adquisición o una mudanza.

Ante esta práctica tan habitual, la cuenta de TikTok 'Policía de Corazón' ha lanzado una contundente advertencia que busca cambiar nuestros hábitos digitales.

Enric Serrano, policía y reconocido divulgador de seguridad, es tajante respecto a esta costumbre aparentemente inocente: "Si publicas una foto así, te pueden robar".

Esta alerta subraya cómo las nuevas tecnologías han facilitado métodos de intrusión cada vez más sofisticados.

El peligro real reside en la alta calidad de las cámaras de los teléfonos móviles actuales, capaces de capturar detalles minúsculos con una precisión asombrosa.

Muchas personas no son conscientes de que las llaves pueden contener información extremadamente valiosa a simple vista.

Serrano detalla que, a partir de una simple fotografía donde se aprecie la silueta de los dientes de la llave, los delincuentes pueden actuar con sorprendente rapidez.

Según explica el agente en su vídeo, con esa única imagen "se puede obtener sus características, crear un molde digital y fabricar un duplicado".

Por tanto, publicar una instantánea nítida de tu llavero es, en esencia, entregar a cualquier desconocido la herramienta necesaria para acceder a tu hogar o a tu coche.

Lo verdaderamente alarmante de este método delictivo es el sigilo con el que se ejecuta, dejando a la víctima en una situación de total vulnerabilidad.

A diferencia del extravío físico del llavero o de un asalto tradicional, donde el propietario puede reaccionar cambiando la cerradura de inmediato, esta técnica de clonación visual no deja ningún rastro.

El experto policial subraya la gravedad de este aspecto al advertir que los criminales logran todo esto "sin haber tenido nunca la llave original en las manos".

El resultado es una amenaza invisible y silenciosa, puesto que, como remarca el divulgador de seguridad, "y lo peor, tú ni siquiera sabrás que alguien tiene tu copia".

Para proteger la seguridad personal y familiar, la prevención se posiciona como la única estrategia verdaderamente eficaz.

Entrega de llaves Magnific

La recomendación principal de los expertos es rotunda: la mejor medida de seguridad es no publicar nunca este tipo de fotografías, incluso cuando creemos que no hay información visible.

Si a pesar de todo se decide compartir la imagen, es vital revisar detenidamente la captura haciendo zoom para asegurarse de que no se lean los números de serie o códigos que suelen venir grabados en el metal.

Asimismo, resulta imprescindible ser consciente del entorno y comprobar que en el fondo de la fotografía no aparezca un portal, el nombre de la calle o cualquier otro dato que permita a un malintencionado localizar la ubicación exacta de la vivienda.