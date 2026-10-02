Los investigadores de EEUU con la máquina que convierte plástico usado en objetos nuevos. Georgia Tech Omicrono

EEUU da una lección a España: crea una tecnología pionera que transforma el plástico usado en objetos nuevos en 5 minutos

El reciclaje tradicional se enfrenta a un cuello de botella logístico que a menudo ahoga su rentabilidad y eficiencia.

Recoger los envases, clasificarlos, transportarlos a cientos de kilómetros y procesarlos en gigantescas plantas industriales requiere una cantidad enorme de energía y recursos.

Mientras España y el resto de Europa endurecen sus normativas para forzar la introducción de cuotas de material reciclado en los envases, Estados Unidos acaba de poner en marcha un modelo complementario radicalmente distinto.

El Instituto de Tecnología de Georgia, conocido como Georgia Tech y ubicado en Atlanta (EEUU), ha inaugurado un laboratorio que procesa la basura allí mismo donde se genera, eliminando la cadena de transporte y devolviendo un producto terminado en tiempo récord.

El corazón de este innovador espacio es el miniTrashpresso, una plataforma ultracompacta desarrollada por la firma tecnológica Miniwiz.

Esta máquina logra integrar en un único entorno de trabajo todas las operaciones habituales del reciclaje mecánico industrial.

Cuando un usuario introduce un residuo plástico adecuado, el sistema se encarga de triturarlo, acondicionarlo térmicamente y moldearlo mediante prensas de inducción.

Objetos creados con plástico usado. Georgia Tech Omicrono

En un plazo inferior a 5 minutos, lo que era un vaso desechado o un envase de un solo uso sale convertido en una pieza útil o un objeto de diseño.

Es la primera vez que un equipo de estas características opera en Norteamérica, abriendo la puerta a lo que el sector tecnológico denomina fabricación distribuida.

La verdadera innovación de este sistema no reside en intentar sustituir a las grandes infraestructuras de gestión de residuos, sino en demostrar la viabilidad de las microfábricas circulares.

Universidades, complejos empresariales, islas, centros comerciales o comunidades aisladas podrían gestionar flujos de basura homogéneos sin depender de camiones que trasladen esos desechos a otras provincias.

En lugar de comprar constantemente materia prima virgen para fabricar lo que necesitan a nivel local, pueden adaptar el diseño de sus productos al plástico que ellos mismos generan diariamente.

Evidentemente, esta tecnología pionera no es una varita mágica que haga desaparecer la crisis global de la contaminación de un plumazo.

El plástico sigue siendo un material enormemente complejo de circularizar porque no es un flujo único.

Procesar PET, polietileno de alta densidad o polipropileno requiere separar rigurosamente los materiales y lidiar con tintas, etiquetas y pegamentos. Sin una separación inteligente en el origen, la máquina no puede funcionar adecuadamente.

Sin embargo, el enfoque de Georgia Tech transforma por completo la educación y la concienciación ambiental al hacer visible lo invisible. Durante décadas, la acción cívica terminaba al tirar el envase al contenedor adecuado.

Ahora, el ciudadano ve en directo cómo conservar el valor de ese material exige tecnología, energía y buen diseño.

Europa se ha marcado el ambicioso objetivo de reciclar el 55 % de los residuos de envases plásticos para el año 2030, un reto gigantesco que necesitará tanto plantas industriales masivas como nuevas soluciones hiperlocales.