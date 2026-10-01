Javier Dasí, ingeniero: "Con una batería podemos ahorrar luz, la cargas a 3 céntimos y la descargas cuando cueste 20"

El constante encarecimiento de la factura eléctrica y la volatilidad del mercado energético han llevado a muchos consumidores a instalar placas solares en su hogar, y compaginarlas con una batería para almacenar la energía en los periodos en los que no hay sol.

Sin embargo, la idea de almacenar electricidad para usarla luego no es exclusiva de la energía solar. Nada nos impide instalar una batería en nuestra casa o piso, y de hecho, puede ser lo más inteligente que hagamos.

La clave, como explica el ingeniero y experto en energía Javier Dasí en su último vídeo publicado en TikTok, se basa en el arbitraje energético a nivel particular; en otras palabras, que podamos decidir por nuestra cuenta cómo y cuándo consumimos la energía y cuánto pagamos por ella.

La idea es conectar una batería junto a un inversor programable directamente a la red de la vivienda. De esta manera, el equipo se encarga de almacenar electricidad de forma automatizada durante las horas valle, cuando la demanda es más baja y los precios bajan de manera notable, para posteriormente usar esa energía en el hogar cuando las tarifas alcanzan sus picos más elevados.

Esto abre la puerta a muchas posibilidades. Tradicionalmente, las horas valle y punta son aspectos que el consumidor no puede controlar, así que no tiene más remedio que adaptar sus costumbres diarias a los periodos en los que la electricidad cuesta menos.

Por eso nacen problemas como la necesidad de poner la lavadora de noche o de apagar el aire acondicionado durante las horas más calurosas de la tarde, para ajustar el consumo de tal manera que la factura de la luz final no resulte tan dolorosa.

Con una batería, no tenemos que cambiar tanto nuestras vidas. Como explica Dasí, "de tal a tal hora tú te cargas con energía a 3 céntimos y el resto del día me la descargas cuando cuesta 20 céntimos, me la das".

El resultado es que, en lugar de estar consumiendo "a una media de 15 céntimos, vas a estar consumiendo una media de 5 o 6 céntimos, vas a ahorrar dinero".

Los sistemas modernos se pueden programar para recargar las celdas durante las horas del día en las que el precio de la energía se sitúa por debajo de un cierto umbral, e inyectarla de nuevo a la red del hogar cuando el precio sube por encima del límite preestablecido.

De esta manera, la batería, con un inversor, se convierte en algo más que una inversión conveniente, es una herramienta de gestión financiera y energética que se puede adaptar a pisos urbanos o inmuebles en los que la instalación de placas resulta inviable por cualquier razón, como espacio o normativas comunitarias.